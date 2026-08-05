Лига на Конференциите Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация ЦСКА 1948 пропусна да удари ПАО насред Атина Родният вицешампион направи престижно равенство в Лигата на конференциите Снимка: cska1948.bg

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ЦСКА 1948 пропусна да шокира Панатинайкос насред Атина! Родният вицешампион направи престижно 1:1 с гръцкия гранд в първия мач между двата тима от третия предварителен кръг в Лигата на конференциите.

На ст. Спирос Луис, домакините поведоха в 21' чрез Адриано Ягушич, но Георги Русев изравни в 31'. Следващото чисто положение беше в 58', когато Русев се измъкна при контраатака, обаче вратарят Иняки Пеня изби. В 82' напречната греда спаси ПАО след далечен удар от воле на Огнен Гашевич.

Така ЦСКА 1948 продължава да мечтае в третия по сила европейски клубен турнир. Реваншът е насрочен за следващия вторник (11 август) и ще се играе на Националния стадион в София. Срещата ще бъде излъчена от 20:30 ч. пряко по bTV, както и онлайн на VOYO.BG.

Ако елиминира Панатинайкос, в плейофите тимът на Александър Александров ще се изправи срещу загубилия от двойката в Лига Европа между Храдец Кралове (Чехия) и Бешикташ (Турция).

Като равен с равен

Преди началото на срещата футболистите на двата отбора почетоха с едноминутно мълчание жертвите на горските пожари в Гърция.

Панатинайкос започна по-активно и още в началните минути създаде натиск пред вратата на ЦСКА 1948. Българският тим също поглеждаше към противниковата врата, като Атанас Илиев затрудни Пеня, а Жул Мейер пропусна добра възможност.

Домакините поведоха в 21', когато Адриано Ягушич засече с глава центриране на Сантино Андино за 1:0. Последваха още опасности пред вратата на гостите, но Петър Маринов се намеси уверено.

ЦСКА 1948 изравни в 31'. Ектор Куеяр проби в наказателното поле и подаде на Русев, който с точен удар направи 1:1. До почивката двата отбора продължиха да играят открит футбол и създадоха още няколко положения.

След паузата Панатинайкос отново започна по-настъпателно, но Маринов се отличи с важно спасяване. В 58' Русев пропусна отлична възможност да донесе обрат, след като не успя да преодолее Пеня.

В заключителните минути ЦСКА 1948 бе по-опасният отбор. В 70' Андре Хофман стреля с глава над вратата, в 82' Гашевич уцели гредата, а малко преди края Мамаду Диало бе спрян от Пеня. Така двубоят завърши без победител.

Съставите

ПАНАТИНАЙКОС: 1. Пеня, 19. Цапрас, 6. Де Врай, 55. Ван Дронгелен, 77. Кириякопулос, 4. Киривея, 22. Камара, 8. Ягушич, 28. Пелистри, 10. Андино, 74. Растодер

ЦСКА 1948: 1. Маринов, 2. Медина, 4. Хофман, 3. Двали, 22. Гашевич, 67. Масиел, 33. Куеяр, 8. Земземи, 11. Русев, 30. Мейер, 9. Илиев