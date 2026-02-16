Федерации поискаха служебен министър от спортно семейство

Асоциацията на българските спортни федерации (АБСФ) поиска бъдещият служебен министър на спорта да отговаря на определени критерии. Сред тях са да произхожда от спортно семейство, да е запознат с проблемите в сферата и да има адекватна визия за спешното им решаване.

Асоциацията обединява някои от най-значимите федерации у нас - по баскетбол, гимнастика, таекуон-до Стил ВТ, джудо, ски, конен спорт, футбол, плувни спортове, стрелба, кану-каяк, бадминтон, лека атлетика, художествена гимнастика, хандбал, ветроходство, ръгби, ММА, кикбокс и муай тай, риболовни спортове, батут, фехтовка.

"Асоциацията на българските спортни федерации е сдружение на лицензирани спортни федерации по смисъла на Закона за физическото възпитание и спорта за спорт, определен от Международния олимпийски комитет като олимпийски спорт и има регистрирани над 40 регистрирани спортни клуба или е завоювала медали от Олимпийски игри, с цел да представлява своите членове, да защитава правата и интересите им, и да подпомага развитието на тези спортни федерации", се посочва на сайта.

Позицията

На редовно заседание на Управителния съвет на Асоциацията на българските спортни федерации (АБСФ) бе обсъдено доброто представяне на българските спортисти на Зимните Олимпийски игри в Милано - Кортина 2026, както и предстоящия избор на служебен кабинет и в частност служебен Министър на спорта.

За целта е подготвено Отворено писмо, което е на вниманието и на Президента на Република България – г-жа Илияна Йотова и номинирания за служебен премиер г-н Андрей Гюров.

Профил на министър

- Настояваме номинираният за служебен Министър на младежта и спорта да бъде личност от спортно семейство, да е запознат с проблемите в българския спорт и да има адекватна визия, както и воля за тяхното спешно решаване;

- АБСФ заявява готовност да подпомага неговата работа при решението на тези неотложни проблеми;

- Не искаме за пореден път спортът и културата да бъдат пренебрегвани при решавана на техните проблеми, защото те са една от най-големите радости и поводи за гордост на българския народ;

- Напомняме, че спортът е социален феномен, който може да реши много от социалните проблеми, с които всеки един от нас се сблъсква ежедневно и да обединява българската нация.