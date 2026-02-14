Героини в Истанбул: България ще играе за европейската титла

България се класира за финала от Европейското отборно първенство по бадминтон за жени в Истанбул.

Снимка: Lap.bg

Националките, водени от Петя Неделчева, изиграха силен двубой и победиха на полуфиналите домакините от Турция с 3:1. В спора за титлата утре родният тим ще срещне Дания.

България си гарантира участие и на световното отборно

За страната ни това е трети медал в историята на отборно жени и първи от десет години насам след среброто през 2016-а и бронзовото отличие през 2014-а. Освен това България си гарантира участие и на световното отборно първенство по бадминтон за жени, което ще се проведе в Дания в края на април.

В отделните срещи днес на единично Калояна Налбантова победи Неслихан Арън с 22:20, 16:21, 21:10 в оспорван двубой, продължил 72 минути. След това Стефани Стоева не даде шанс на Йозге Байрак - 21:7, 21:18.

В третия сингъл Гергана Павлова отстъпи пред Зехра Ердем със 17:21, 21:19, 10:21.

Решаваща битка

Снимка: bTV

В следващия мач на двойки обаче европейските шампионки Стефани Стоева и Габриела Стоева спечелиха срещу Бенгису Ерчетин и Назлъджан Инджъ с 21:15, 21:15 и донесоха крайната победа на България.