Героите от Ливърпул: Ще става все по-добре (ВИДЕО)

След най-доброто представяне на световно първенство от 16 години насам - българските боксьори се прибраха от Ливърпул. Най-щастливи на летище "Васил Левски" бяха двамата медалисти - Рами Киуан (сребро) и Радослав Росенов (бронз). Те получиха и подобаващо посрещане със знамена и аплодисменти.

"Като виждам всички хора тук, удовлетворението настъпва. Има го и разочарованието, защото много исках да стана световен шампион. И съм сигурен, че ще стана", заяви Киуан.

"Гордея се, защото 16 години не сме имали такъв успех на световно първенство. Оттук нататък ще става все по-добре. Все повече показвам, че съм един от най-добрите боксьори в света и амбициите ми стават все по-големи. Допуснах тактически грешки, които могат да оправя бързо. Смятах, че съм достоен да наследя световната титла от Детелин Далаклиев, но явно не било сега моментът."

С пълни ръце

"Доволен съм, че този път се връщаме пълни ръце, а не с празни ръце. На миналото световно ми взеха медала от врата, но този път не им дадох тази възможност. Бях по-спокоен на ринга и гледах да се пазя от аркада, защото една аркада ми попречи на предишното световно. Дали аз и Ангел Русев (братовчед на Радослав и национал по вдигане на тежести - б. р.) печели титли - важното е и двамата да вървим нагоре", заяви Росенов.

България завърши на шесто място в оторното класиране. Общо 19 страни (от 68 участвали) спечелиха медали на шампионата.

Едва две държави могат да се похвалят със златни медали. Макар че отличия се раздаваха в цели 10 категории, шампиони излъчиха само Узбекистан (6) и Казахстан (4).

Пред големите сили

Пред България в класирането са само още Бразилия (0-3-0), Япония (0-1-2) и домакините от Англия (0-1-2). Зад българите остават страни с традиции като Ирландия, Турция (без медал), Франция, Монголия, САЩ (без медал), Куба, Азербайджан, Италия (без медал), Хърватия, Украйна и други.

Във вторник националите ще бъдат приети от министъра на младежта и спорта Иван Пешев, след което в 12:30 часа ще имат среща с медиите в Пресклуб "България".