Героите от Ливърпул: Ще става все по-добре (ВИДЕО)

След най-доброто представяне на световно първенство от 16 години насам - българските боксьори се прибраха от Ливърпул. Най-щастливи на летище "Васил Левски" бяха двамата медалисти - Рами Киуан (сребро) и Радослав Росенов (бронз). Те получиха и подобаващо посрещане със знамена и аплодисменти.
"Като виждам всички хора тук, удовлетворението настъпва. Има го и разочарованието, защото много исках да стана световен шампион. И съм сигурен, че ще стана", заяви Киуан.
"Гордея се, защото 16 години не сме имали такъв успех на световно първенство. Оттук нататък ще става все по-добре. Все повече показвам, че съм един от най-добрите боксьори в света и амбициите ми стават все по-големи. Допуснах тактически грешки, които могат да оправя бързо. Смятах, че съм достоен да наследя световната титла от Детелин Далаклиев, но явно не било сега моментът."
"Доволен съм, че този път се връщаме пълни ръце, а не с празни ръце. На миналото световно ми взеха медала от врата, но този път не им дадох тази възможност. Бях по-спокоен на ринга и гледах да се пазя от аркада, защото една аркада ми попречи на предишното световно. Дали аз и Ангел Русев (братовчед на Радослав и национал по вдигане на тежести - б. р.) печели титли - важното е и двамата да вървим нагоре", заяви Росенов.
България завърши на шесто място в оторното класиране. Общо 19 страни (от 68 участвали) спечелиха медали на шампионата.
Едва две държави могат да се похвалят със златни медали. Макар че отличия се раздаваха в цели 10 категории, шампиони излъчиха само Узбекистан (6) и Казахстан (4).
Пред България в класирането са само още Бразилия (0-3-0), Япония (0-1-2) и домакините от Англия (0-1-2). Зад българите остават страни с традиции като Ирландия, Турция (без медал), Франция, Монголия, САЩ (без медал), Куба, Азербайджан, Италия (без медал), Хърватия, Украйна и други.
Във вторник националите ще бъдат приети от министъра на младежта и спорта Иван Пешев, след което в 12:30 часа ще имат среща с медиите в Пресклуб "България".