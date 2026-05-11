Хиляди по улиците: България впечатли света! (ВИДЕО)

Две години България ще вади дивиденти от домакинството на Джирото, доволни са организаторите
Много приятни емоции, но и падания, и контузии белязаха домакинството на първите три етапа от Джиро д'Италия у нас. Хиляди зрители приветстваха най-добрите колоездачи в света по време на обиколката им на наша територия.
Шестима души пострадаха след масово падане по време на втория етап във Велико Търново.
„Видяхме емоции. Показахме гостоприемство, добри пътища, хубави етапи, с любопитна развръзка. Хубаво състезание! Състезателите показаха невероятна издръжливост и умения, въпреки трудните метеорологични условия“, коментира пред bTV Симеон Кючуков от Eurosport.
„Присъствието на Джиро д'Италия в България е голямо предимство за нас. Въпреки инцидентите, състезанието премина благополучно и привлече внимание към страната ни. Организаторът от италианска страна ми каза, че това е най-добрата и посетена изнесена обиколка. Две години в България ще вадим дивиденти от това“, допълни Филип Шавов - представител на организационния комитет на състезанието.
След финала в София градоначалникът Васил Терзиев също коментира: "Отбор България показа най-доброто от себе си! Заедно написахме тази история. Стартът на Giro d’Italia у нас приключи с триумф!
Доказахме, че когато работим като един отбор, резултатите надминават и най-смелите очаквания. Организаторите бяха категорични: това са може би най-силните състезания, правени извън Италия. Каква по-добра реклама за България пред света?
Огромно благодаря на всички 250 хиляди човека, които днес изпълниха улиците на София и създадоха тази невероятна енергия! На близо 30 хиляди колоездачи, с които изпълнихме Цариградско шосе в най-мащабното вело шествие, което градът е виждал. Благодаря на всички кметове, министри и екипи, с които работихме неуморно в последните месеци. Заслужаваше си.
България показа най-добрата си светлина. Това е само началото", каза Терзиев, цитиран от БГНЕС.