Хокеят на Игрите е под въпрос. Отвори се дупка в леда! (ВИДЕО)

Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина започват след по-малко от месец, на 6 февруари, а организаторите треперят.

И този път не заради настаняването на най-добрите спортисти в света, нито заради охраната, нито заради олимпийското село... Причината е залата за хокей.

В леда на съоръжението, което се очаква да приеме един от най-атрактивните зимни спортове, се е отворила дупка. Тя бе и причината по време на пробното ѝ използване - в мач от турнира за Купата на Италия, играта да бъде спряна.

Чисто нова

Зала "Санта Джулия" се намира в едноименния квартал в Милано.

Проблемите в нея не са само със заледяването, заради което бе прекъсван мача. Цялата инфраструктура до там е... незавършена.

Паркингът пред своеобразната "Ла Скала" не е завършен, до там няма градски транспорт, няма и тротоари.

Вътре положението не е по-добро. Вместо приветлива зала, достойна за олимпийски игри, зад вратите продължава да съществува строителна площадка със стърчащи тръби и кабели. Не работят магазинчетата за храна, така че зрителите трябваше да се задоволят само с една будка пред залата.

Само 3 от 14-те обещани съблекални са готови за използване. Съседната тренировъчна зала не може да посрещне звездите на хокея!

Въпреки че световните и местните медии поставят сериозно въпроса дали от това помещение ще бъде годно за използване по време на Игрите, организаторите са спокойни.

Козметични работи

Залата е чисто нова и собственост на известна германска платформа за продажба на билети за събития. Тя инвестира първоначално 180 млн. евро в изграждането ѝ. Правителството на Италия отпусна още 21 млн. евро първоначално, а след това добави още 30 млн. евро.

Със сигурност тази зала притеснява най-вече американците. Хокейните звезди на САЩ ще трябва да свикнат, че пързалката ще бъде по-къса, в сравнение с тази от Националната хокейна лига. Тя покрива само европейските стандарти.

"Няма нужда да се тревожите. Единственото, което липсва при строителството на залата, са козметични промени", заяви пред "Билд" Пиер Дюкре, спортен директор в Международния олимпийски комитет (МОК).

Залата трябва да приеме олимпийските игри, а след тях ѝ предстои да е арена на музикални концерти и дори в нея да се играе финалният турнир на АТР в края на 2026 г.

