Христо Илиев е балкански шампион с национален рекорд!

Подобри собственото си постижение в спринта на 60 м в зала

Христо Илиев е балкански шампион с национален рекорд!

Христо Илиев е балкански шампион с национален рекорд! Лекоатлетът триумфира в спринта на 60 м на първенството в зала в Белград (Сърбия).

Талантът от Сливен спря хронометрите на 6.53 секунди, сваляйки стотна от собственото си върхово постижение на България в дисциплината.

Резултатът му е и нов рекорд на Стария континент за сезона при до 23-годишните.

Снимка: Ивайло Дончев, БФЛА

Поредно постижение

По-рано този месец Илиев записа 6.54 секунди, отново в сръбската столица. Постижението му беше с 4 стотни по-добро от това на легендата Петър Петров, поставено на 25 февруари 1978 г. в София.

Другият национал във финала днес - Никола Караманолов, даде трети резултат в сериите, направи фалстарт и беше дисквалифициран.

Вицешампион стана Аней Чурин Прапотник (Словения) с личен рекорд от 6.57 секунди, а бронза грабна Ертан Йозкан (Турция) с 6.61 секунди.

При дамите Кристен Радуканова финишира осма във финала на 60 м със 7.52 секунди. Златото завоюва Изабела Пош (Австрия) със 7.29.

България сърбия лека атлетика национален рекорд титла злато белград първенство балкански шампион спринт постижение Христо Илиев 60 м

