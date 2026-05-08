Истина или магията на телевизията: Какво са розовите полета от Джирото?

"О, колко е красиво!", "Прекрасно е!", "Страхотен кадър" - това бяха само част от коментарите за една от най-впечатляващите гледки от първия ден на Джиро д'Италия!

Тази година България е домакин на първите 3 етапа на 109-ото издание на една от най-важните надпревари в календара на колоезденето. Днес, 8 май, беше даден стартът в Несебър, а първото важно каране завърши в Бургас.

По трасето зрителите пред екраните се насладиха на редица впечатляващи гледки от калдъръмените улици в стария град на Несебър, от морския бряг с пясъчните плажове, а и от земеделските полета между градовете. Но най-впечатляващо се оказа... розовото поле.

Истина или нещо друго?

В началото на прякото предаване, зрителите се насладиха на огромно поле с розова растителност, което спира дъха.

То стана популярно сред феновете на колоезденето по цял свят, въпреки че никой местен не знаеше къде е. И причината е, че полето е... постигнато с магията на телевизията.

Всъщност полето е жълто - от така популярната у нас рапица, която в момента грее с ярки цветове и често може да се види около пътищата. Чрез техника в апаратната, цветът е променен и то е... розово.

Причината е, че това е цветът на Джирото.

Защо розово?

Цветът идва от... вестник. При това от популярния "Gazzetta dello Sport", който от първите си броеве през 1898 г. се печата върху розова хартия.

Именно изданието е сред инициаторите на първото издание на Джирото през 1909 г.

През 1931 г. журналистът на Gazzetta dello Sport Армандо Куне внася революционна иновация, като предлага лидерът във временното класиране да носи точно розова фланелка.

Останалите етапи

Джиро д'Италия продължава у нас с още два етапа.

Утре, 9 май, колоездачите поемат от Бургас към Велико Търново.

В неделя, 10 май, колоездачите ще се преместят в Пловдив, като финалът е в София, на пл. "Александър Невски".