bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Истина или магията на телевизията: Какво са розовите полета от Джирото?

Цял свят се впечатли от полето, до което караха най-добрите колоездачи в света

Истина или магията на телевизията: Какво са розовите полета от Джирото?

"О, колко е красиво!", "Прекрасно е!", "Страхотен кадър" - това бяха само част от коментарите за една от най-впечатляващите гледки от първия ден на Джиро д'Италия!

Тази година България е домакин на първите 3 етапа на 109-ото издание на една от най-важните надпревари в календара на колоезденето. Днес, 8 май, беше даден стартът в Несебър, а първото важно каране завърши в Бургас. 

По трасето зрителите пред екраните се насладиха на редица впечатляващи гледки от калдъръмените улици в стария град на Несебър, от морския бряг с пясъчните плажове, а и от земеделските полета между градовете. Но най-впечатляващо се оказа... розовото поле

Истина или нещо друго?

В началото на прякото предаване, зрителите се насладиха на огромно поле с розова растителност, което спира дъха. 

То стана популярно сред феновете на колоезденето по цял свят, въпреки че никой местен не знаеше къде е. И причината е, че полето е... постигнато с магията на телевизията. 

Всъщност полето е жълто - от така популярната у нас рапица, която в момента грее с ярки цветове и често може да се види около пътищата. Чрез техника в апаратната, цветът е променен и то е... розово. 

Причината е, че това е цветът на Джирото. 

Защо розово?

Цветът идва от... вестник. При това от популярния "Gazzetta dello Sport", който от първите си броеве през 1898 г. се печата върху розова хартия. 

Именно изданието е сред инициаторите на първото издание на Джирото през 1909 г. 

През 1931 г. журналистът на Gazzetta dello Sport Армандо Куне внася революционна иновация, като предлага лидерът във временното класиране да носи точно розова фланелка. 

Останалите етапи

Джиро д'Италия продължава у нас с още два етапа. 

Утре, 9 май, колоездачите поемат от Бургас към Велико Търново. 

В неделя, 10 май, колоездачите ще се преместят в Пловдив, като финалът е в София, на пл. "Александър Невски".

Тагове:

несебър бургас Италия рапица розово джиро джиро диталия

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Спортната редакция на bTV с ново попълнение! Добре дошъл, Мартин!

Спортната редакция на bTV с ново попълнение! Добре дошъл, Мартин!

Французин е първият победител в Джирото у нас. Масово падане беляза финала!

Французин е първият победител в Джирото у нас. Масово падане беляза финала!

Изтриха милиони профили в

Изтриха милиони профили в "Инстаграм". Роналдо с най-големи загуби!

Официално: Берое е без лиценз!

Официално: Берое е без лиценз!
Тотален хаос в Реал! Чуамени прати Валверде в болница

Тотален хаос в Реал! Чуамени прати Валверде в болница

Последни новини

Изтриха милиони профили в

Изтриха милиони профили в "Инстаграм". Роналдо с най-големи загуби!

Французин е първият победител в Джирото у нас. Масово падане беляза финала!

Французин е първият победител в Джирото у нас. Масово падане беляза финала!

Спортната редакция на bTV с ново попълнение! Добре дошъл, Мартин!

Спортната редакция на bTV с ново попълнение! Добре дошъл, Мартин!

Людмил Хаджисотиров: Ако искаме добри играчи – първо трябва да създадем добри треньори (ЧАСТ 2)

Людмил Хаджисотиров: Ако искаме добри играчи – първо трябва да създадем добри треньори (ЧАСТ 2)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV