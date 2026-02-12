Изгониха украински олимпиец заради скандална каска

Забраниха на украинския представител в скелетона да участва на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина д'Ампецо! Владислав Хераскевич беше отстранен от състезанията заради изображения на каската му, съобщиха от Международния олимпийски комитет (МОК).

Хераскевич искаше да се спуска със специална каска с ликове на украински спортисти, убити от руската армия.

Желанието му бе да им отдаде почит, но централата не допуска политически послания или изказвания около форума. Организаторите са предложили на Хераскевич да носи черна лента, но той е отказал.

Без политика в спорта

"След като му беше дадена последна възможност, състезателят по скелетон Владислав Хераскевич от Украйна няма да има право да участва на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. Решението е резултат на неговия отказ да се съобрази с изискванията на МОК относно екипировката и поведението на спортистите. Позицията на журито към Международната федерация по бобслей (IBSF) е основано на факта, че каската, която той смяташе да носи, не съответства на правилата.", обявиха от МОК.

Впоследствие от централата съобщиха, че акредитацията на Хераскевич няма да бъде отнета. Той може да остане в Милано и Кортина д'Ампецо по време на Игрите, но няма право да участва.

Друг украинец - Олег Хандей в шорттрека, е получил предупреждение да избягва символи и послания, свързани с войната срещу Русия. Той е поставил надпис на шлема си "Където има героизъм, няма поражение", но ще се наложи да го скрие с лепенка.