Рекорд, злато, милиони на крака... Още тогава Господ беше българин!

38 години от световния рекорд на Стефка Костадинова

Рекорд, злато, милиони на крака... Още тогава Господ беше българин!

Днешната дата - 30 август, е паметна за световната лека атлетика. Паметна е и за България! На 30 август 1987 г. на световното първенство в Рим Бен Джонсън спира хронометрите на 9.83 секунди след шеметното си бягане в спринта на 100 метра. Десет минути след изумителното бягане на канадеца в италианската столица, милиони зрители по света стават свидетели на нещо сюрреалистично. Примата на българската лека атлетика Стефка Костадинова прелетява невероятните 209 сантиметра в сектора за скок на височина. Нов световен рекорд!

Родената в Пловдив грандама в сектора за висок скок подобрява собственото си върхово постижение с точно един сантиметър. В продължение на 37 години рекордът остава непокътнат!

Състезанието

24 лекоатлетки отиват с амбицията да изпишат имената си със златни букви в историята на тази дисциплина. Реалните конкурентки за титлата са само две - световната рекордьорка Стефка Костадинова и шампионката от планетарния форум от 1983 г. Тамара Бикова.

По-подготвена обаче е българката. Всяка нейна крачка, всяко отскачане и полет над летвата впечатляват публиката и оставят съперничките и без думи. 209 см срещу 204 см в полза на Костадинова.

Най-великата! Стефка Костадинова става на 60!

Чувството е невероятно. Всичко, за което съм тренирала години наред, се материализира в този момент. Не мислех за световния рекорд просто исках да дам най-доброто от себе си“, споделя тя за най-великия си спортен миг.

37 години по-късно

7 юли 2024 г. недалеч от Рим във френската столица Париж по време на Диамантената лига, рекордът в скока на височина при дамите пада. 23-годишната украинка Ярослава Магучих преминава над летвата, поставена на 210 см от земята. Едва няколко месеца по-късно постижението на 23-годишната състезателка е ратифицирано от Международната федерация по лека атлетика.

Спомените обаче винаги ще ни отвеждат в онзи залез на август през 1987 г. Хиляди на стадиона в Рим са на крака, милиони в България ликуват! Да, още тогава Господ беше българин...

Стефка Костадинова за Насар: Един от най-големите таланти в историята на щангите!

Тагове:

световно първенство лека атлетика рекорд рим стефка костадинова скок на височина бен джонсън Ярослава Магучих Тамара Бикова 210 см

