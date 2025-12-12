Кралицата е тук! Линдзи Вон с първа победа от 2018 г.

Живата легенда на алпийските ски Линдзи Вон записа фантастична победа в първото спускане за сезона в Санкт Мориц от Световната купа.

41-годишната Вон единствена слезе под минута и половина, като даде най-добро време на пистата - 1:29.63 минути. Това бе нейна 83 победа за Световната купа и тя се превърна в най-възрастната скиорка с подобен успех.

Кралицата отново е тук!

Кралицата на спускането направи изключително състезание, като бе най-бърза в долната част на пистата и даде най-добро време в третия, четвъртия и петия сектор, развивайки 119 км/ч. Представянето й е впечатляващо, като последната й победа в спускане бе на 13 март 2018 в Оре, Швеция, а последното й най-добро представяне бе второ място от супергигантския слалом в Сън Вали, САЩ, в края на март тази година.

Ветеранката, която се състезава с титан в коляното заради множество операции, се завърна миналата година на пистата след пет години отсъствие.

Снимка: Reuters

Спускането

Вон изпревари с 98 стотни австрийката Магдалена Егер и със секунда и 16 стотни сънародничката й Мирям Пухнер. Пухнер бе най-бърза по трасето в първите два сектора, в които имаше повече от половин секунда аванс пред Линдзи Вон, но след това даде 18-о и 28-о време, която позволи и на сънародничката й Егер да я изпревари.

Една от фаворитките - София Годжа от Италия, завърши на четвърта позиция с изоставане от секунда и половина. На пето място финишира германката Ема Айхер. В челната десетка завършиха още Роман Мирадоли от Франция, Корнелия Хютер от Австрия, Лаура Пировано от Италия, Кира Вайдле-Винкелман от Германия и австрийката Нина Ортлиб.

Снимка: Reuters

Линдзи Вон поведе в класирането при спускането, а в общото класиране за Голямата световна купа води сънародничката й Микаела Шифрин с 458 точки пред албанката Лара Колтури с 302 точки и Алис Робинсън от Нова Зеландия с 292.

Олимпийската шампионка от 2010 Линдзи Вон ще се бори за титлата и на предстоящите Игри в Милано и Кортина през февруари.

