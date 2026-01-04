Кръв, оси и стрели: Да станеш двукратен световен шампион на 18 (ВИДЕО)

На 18 години, а вече двукратен световен шампион. Животът на Люк Литлър се развива по най-мечтания начин, а неговото име вече е редом до най-великите в дартса.

В "Александра Палас" младият англичанин разгроми нидерландския №1 Джан ван Веен със 7:1 сета. Въпреки че загуби първия сет, Литлър не остави никакъв шанс на своя опонент за световната титла и триумфира безапелационно.

Осата в "Али Пали"

И тази година известната оса в спортния комплекс "Али Пали" се появи и предизвика хаос по време на финала. При резултат 3:1 в сетовете за Литлър, насекомото се опита да спре устрема на световния шампион.

THE ALLY PALLY WASP STRIKES



The wasp just had to make it about them, didn't they



Maybe we've found Luke Littler's weakness!



https://t.co/59TualjgND #WCDarts | Final pic.twitter.com/fixhpmHQC2 — PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2026

Първоначално 18-годишният суперталант я отблъсна, но тя отново се върна, карайки коментатора на Sky Sports Уейн Мардъл да призове "някой да я убие". След края на срещата Литлър се пошегува, като каза: "Някой трябва да я е вкарал вътре. Осите не се появяват от нищото, няма шанс".

В първия кръг Рос Смит също трябваше да се справи с осата, след като тя беше кацнала на гърба му. Интересното е, че през 2023 г. той бе ужилен от нея на сцената по средата на мач. Юриен вар дер Велде пък демонстративно излезе на сцената със спрей против насекоми и се напръска по раменете, предизвиквайки разностранни реакции от публиката.

Редом до най-великите

А Люк Литлър записа името си със златни букви в историята на дартса, нареждайки се до най-великите. С този успех англичанинът стана едва четвъртият играч, който печели световната титла два поредни пъти, след Фил Тейлър, Ейдриън Люис и Гари Андерсън, както и първият от 2016 г. след Летящия шотландец - Гари Андерсън.

View this post on Instagram A post shared by Luke TheNuke Littler (@lukethenukelittler)

Също така той стана един от малцината печелили световната титла поне два пъти в кариерата си след Фил Тейлър, Джон Парт, Ейдриън Люис, Гари Андерсън, Майкъл ван Гервен и Питър Райт. И всичко това само на 18 години.

След края на мача Литлър направи препратка към думите на Антъни Джошуа: "Първият път беше много хубаво, затова трябваше да го направя отново".

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK