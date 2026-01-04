bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Кръв, оси и стрели: Да станеш двукратен световен шампион на 18 (ВИДЕО)

Люк Литлър записа името си сред най-великите

Кръв, оси и стрели: Да станеш двукратен световен шампион на 18 (ВИДЕО)

На 18 години, а вече двукратен световен шампион. Животът на Люк Литлър се развива по най-мечтания начин, а неговото име вече е редом до най-великите в дартса.

В "Александра Палас" младият англичанин разгроми нидерландския №1 Джан ван Веен със 7:1 сета. Въпреки че загуби първия сет, Литлър не остави никакъв шанс на своя опонент за световната титла и триумфира безапелационно.

Осата в "Али Пали"

И тази година известната оса в спортния комплекс "Али Пали" се появи и предизвика хаос по време на финала. При резултат 3:1 в сетовете за Литлър, насекомото се опита да спре устрема на световния шампион.

Първоначално 18-годишният суперталант я отблъсна, но тя отново се върна, карайки коментатора на Sky Sports Уейн Мардъл да призове "някой да я убие". След края на срещата Литлър се пошегува, като каза: "Някой трябва да я е вкарал вътре. Осите не се появяват от нищото, няма шанс".

В първия кръг Рос Смит също трябваше да се справи с осата, след като тя беше кацнала на гърба му. Интересното е, че през 2023 г. той бе ужилен от нея на сцената по средата на мач. Юриен вар дер Велде пък демонстративно излезе на сцената със спрей против насекоми и се напръска по раменете, предизвиквайки разностранни реакции от публиката.

Редом до най-великите

А Люк Литлър записа името си със златни букви в историята на дартса, нареждайки се до най-великите. С този успех англичанинът стана едва четвъртият играч, който печели световната титла два поредни пъти, след Фил Тейлър, Ейдриън Люис и Гари Андерсън, както и първият от 2016 г. след Летящия шотландец - Гари Андерсън.

Също така той стана един от малцината печелили световната титла поне два пъти в кариерата си след Фил Тейлър, Джон Парт, Ейдриън Люис, Гари Андерсън, Майкъл ван Гервен и Питър Райт. И всичко това само на 18 години.

След края на мача Литлър направи препратка към думите на Антъни Джошуа: "Първият път беше много хубаво, затова трябваше да го направя отново".

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

англия световна титла оса sky sports дартс Майкъл ван Гервен Гари Андерсън люк литлър фил тейлът летящия шотландец александра палас али пали джан ван веен

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Бойко Величков: Всеки разговор с Димитър Пенев ни караше да се усмихваме (ВИДЕО)

Бойко Величков: Всеки разговор с Димитър Пенев ни караше да се усмихваме (ВИДЕО)
Василев пред bTV: Това е само началото. Ще прославяме България на голямата сцена!

Василев пред bTV: Това е само началото. Ще прославяме България на голямата сцена!
Как Димитър Пенев шпионираше играчите си с кибритени клечки? (ВИДЕО)

Как Димитър Пенев шпионираше играчите си с кибритени клечки? (ВИДЕО)
Ясно е кога си взимаме последно сбогом с Пената

Ясно е кога си взимаме последно сбогом с Пената

Последни новини

Григор Димитров разбра съперника си за старта в Бризбейн (ВИДЕО)

Григор Димитров разбра съперника си за старта в Бризбейн (ВИДЕО)
Василев пред bTV: Това е само началото. Ще прославяме България на голямата сцена!

Василев пред bTV: Това е само началото. Ще прославяме България на голямата сцена!
Бойко Величков: Всеки разговор с Димитър Пенев ни караше да се усмихваме (ВИДЕО)

Бойко Величков: Всеки разговор с Димитър Пенев ни караше да се усмихваме (ВИДЕО)
„Маестро, преподавай в по-добрия свят“

„Маестро, преподавай в по-добрия свят“
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV