bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Купа "Левски" събира 100 деца

Турнирът по бокс ще се проведе между 10 и 12 октомври

Зала "Дианабад" ще бъде дом на боксовия турнир за купа "Левски". Повече от 100 деца между 12 и 14 години ще се включат в състезанието.

Организаторите - клуб Левски и Българската федерация по бокс, си поставят три основни цели да превентират агресията и насилието сред младите хора, да дадат място за изява на талантите в бокса и да почетат паметта на дългогодишния треньор в клуба Юрий Славчев.

"Нашата идея е да вкараме децата в залата, да се реализират като спортисти и да бъдат новите шампиони. Нашата цел е да запалим искрата в тези деца и ако може 10 от тях да станат, ние вече сме победители", каза президентът на БФБокс Красимир Инински.

Страхотни примери

"Сега имаме успехи на световни първенства Рами Киуан, Радослав Росенов. Това са едни страхотни примери и интересът към бокса след тези примери е огромен", каза още Инински.

"Правим този турнир купа "Левски" в памет на нашия легендарен треньор Юрий Славчев. Той беше невероятен специалист и е създал редица шампиони. Освен това искаме да вкараме младите хора в залата и да ги научим на чест, борбен дух и воля. Те трябва да не спират да се борят както в живота, така и на ринга", допълни треньорът Владислав Георгиев.

"Искаме да привлечем повече деца към спорта. Спортът ще ги изгради като хора и ще ги подготви за суровия живот. Мен лично боксът ме спаси от много битовизми в живота. Аз дължа всичко на бокса. Без него не знам къде щях да бъда", завърши Борислав Велев.

 
Тагове:

деца левски бокс турнир красимир инински

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Шефът на съдиите: Изтеклият запис? Не ме притеснява (ВИДЕО)

Шефът на съдиите: Изтеклият запис? Не ме притеснява (ВИДЕО)
Сектор Г попита за обединение с ЦСКА 1948

Сектор Г попита за обединение с ЦСКА 1948
Лудогорец: Пускаме жалба. ЦСКА: Малко разглезено

Лудогорец: Пускаме жалба. ЦСКА: Малко разглезено
Насилник на деца: Закопчаха футболна звезда

Насилник на деца: Закопчаха футболна звезда
Кошмарна контузия помрачи световното във Фьорде (ВИДЕО)

Кошмарна контузия помрачи световното във Фьорде (ВИДЕО)

Последни новини

Спортен нюзрум, еп. 79: Добри ученици (ВИДЕО)

Спортен нюзрум, еп. 79: Добри ученици (ВИДЕО)
Сектор Г попита за обединение с ЦСКА 1948

Сектор Г попита за обединение с ЦСКА 1948
Шефът на съдиите: Изтеклият запис? Не ме притеснява (ВИДЕО)

Шефът на съдиите: Изтеклият запис? Не ме притеснява (ВИДЕО)
Насилник на деца: Закопчаха футболна звезда

Насилник на деца: Закопчаха футболна звезда
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV