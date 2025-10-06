Купа "Левски" събира 100 деца

Зала "Дианабад" ще бъде дом на боксовия турнир за купа "Левски". Повече от 100 деца между 12 и 14 години ще се включат в състезанието.

Организаторите - клуб Левски и Българската федерация по бокс, си поставят три основни цели – да превентират агресията и насилието сред младите хора, да дадат място за изява на талантите в бокса и да почетат паметта на дългогодишния треньор в клуба Юрий Славчев.

"Нашата идея е да вкараме децата в залата, да се реализират като спортисти и да бъдат новите шампиони. Нашата цел е да запалим искрата в тези деца и ако може 10 от тях да станат, ние вече сме победители", каза президентът на БФБокс Красимир Инински.

Страхотни примери

"Сега имаме успехи на световни първенства – Рами Киуан, Радослав Росенов. Това са едни страхотни примери и интересът към бокса след тези примери е огромен", каза още Инински.

"Правим този турнир купа "Левски" в памет на нашия легендарен треньор Юрий Славчев. Той беше невероятен специалист и е създал редица шампиони. Освен това искаме да вкараме младите хора в залата и да ги научим на чест, борбен дух и воля. Те трябва да не спират да се борят както в живота, така и на ринга", допълни треньорът Владислав Георгиев.

"Искаме да привлечем повече деца към спорта. Спортът ще ги изгради като хора и ще ги подготви за суровия живот. Мен лично боксът ме спаси от много битовизми в живота. Аз дължа всичко на бокса. Без него не знам къде щях да бъда", завърши Борислав Велев.