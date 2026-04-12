Лавина уби звезда в ските

Ски общността в Европа е в шок след трагичен инцидент в норвежкия курорт Хемседал, където лавина отне живота на двама души – бившата национална състезателка по ски бягане Гуро Йордхайм и шведския планински ентусиаст Макс Наполеон Андерсон.

Снежната маса е затрупала група от 7 опитни скиори в стръмен и труднодостъпен терен по време на период на интензивни снеговалежи и нестабилни условия. Спасителните екипи реагират незабавно на 10 април и успяват да локализират всички в рамките на час, но за двама от тях вече е било твърде късно.

Йордхайм бе едва на 29 години

Родена именно в Хемседал, Гуро изгражда впечатляваща кариера първо в Норвегия, а след това и в САЩ като част от отбора на University of Utah между 2017 и 2020 г. Там тя се превръща в една от най-успешните състезателки в историята на програмата – седемкратна All-American и носителка на приза за състезателка на годината в скандинавските ски на колежанско ниво през 2020 г.

В рамките на университетската си кариера записва 17 победи и 29 подиума и има ключова роля за двете национални титли на отбора през 2017 и 2019 г.

Един от най-запомнящите се моменти остава шампионатът през 2017 г., когато щеката ѝ се чупи по време на финалното състезание. Въпреки че пада до 20-а позиция, Йордхайм успява да се върне до шесто място и носи решаващи точки за титлата на отбора си.

След края на професионалната си кариера през април 2025 г. – именно след най-силния сезон в живота си – тя избира да се върне у дома.

Работи в ски патрула в Хемседал, стартира собствен бизнес за производство на чорапи и планира да поеме семейната ферма.

Вълна от реакции

„Всички обичахме Гуро. Ще ни липсва много“, заяви директорът на ски програмата в Университета на Юта Фредрик Ландстед.

Заедно с нея живота си губи и 34-годишният швед Макс Наполеон Андерсон – добре позната фигура в местната планинска общност. Той участва активно и в организацията на международното състезание по планинско бягане Fýri Trail, част от престижната серия Golden Trail.