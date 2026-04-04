„Вероятно всичко свърши“ - Линдзи Вон се разделя с треньора си след кошмара

Легендарната американска скиорка Линдзи Вон прекрати сътрудничеството си с треньора Аксел Свиндал след тежка контузия на Олимпийските игри в Италия. Самият Свиндал потвърди новината пред VG.

„Вероятно всичко свърши. В момента тя се нуждае повече от лекари и физиотерапевти, отколкото от ски треньори“, заяви Свиндал. Той добави, че Вон е преживяла тежък психологически период след травмата, но вече изглежда стабилна и решена да продължи.

Преди Игрите американката беше диагностицирана с разкъсана предна кръстна връзка, но реши да се състезава. Само 13 секунди след старта в спускането тя падна и счупи пищяла си, претърпявайки след това пет операции. „Беше ужасно, но тези 13 секунди бяха наистина добри“, сподели преди дни Вон пред Vanity Fair.

Въпреки травмата, 41-годишната олимпийска шампионка все още не е обявила официално оттеглянето си. Тя има три олимпийски медала – златен и бронзов от Ванкувър 2010 и бронзов от Пьончан 2018.

През 2019 г. Линдзи вон се оттегли, но се завърна през 2024 г., като преди Игрите в Милано/Киртина 2016 демонстрира впечатляваща форма – спечели спускането в Санкт Мориц, ставайки най-възрастната победителка в Световната купа, и повтори постижението си през януари в Заухензее.

Кой е Свиндал?

Аксел Свиндал също има забележителна кариера: три медала от Ванкувър, бронз в Пьончан и пет титли от световното първенство. Той се пенсионира през 2019 г., но реши да работи с Вон.

„Беше страхотен, но ограничен във времето проект“, каза Свиндал, който вече е получил предложения от няколко национални отбора, но не желае да пътува цяла следваща зима.