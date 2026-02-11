bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Боли! Проговори жената зад изневярата в биатлона (ВИДЕО)

Трудно е да се прости дори след любовно обяснение пред целия свят

Йохан-Олав Ботн е големият герой от първия индивидуален старт в биатлона. Норвежецът грабна златото на 20 км, но след финала светлините на прожекторите се насочиха другаде. Славата на шампиона му бе открадната от неговия сънародник Стурла Холм Легрейд.

Интервюто на бронзовия медалист пое в крайно неочаквана посока. Той се разплака и призна, че е изневерил на приятелката си.

"Има един човек, с когото искам да споделя този медал и който може би не ме гледа днес. Преди шест месеца срещнах жената на живота си. Най-красивият и най-мил човек на света. А преди три месеца направих най-голямата грешка в живота си: изневерих ѝ".

Пряко в ефир: Медалист от игрите призна изневяра (ВИДЕО)

Светлина в тунела

"Признах й преди седмица и това бяха най-лошите 7 дни в моя живот. Вероятно много хора ме гледат по различен начин сега, но аз гледам само нея. Имах златен медал в живота си и сега но спортът е на заден план. Гледам само нея. Приемам последствията, но се надявам това социално самоубийство да ѝ покаже колко много я обичам", заяви Стурла.

И целият свят се запита - коя е бившата му приятелка и дали ще му прости след публичното разкаяние?

Часове след шокиращото интервю Холм Легрейд разкри, че все още не е получил отговор от нея. "Надявам се да не ѝ причиня дискомфорт. Дано има светлина в края на тунела и за двама ни."

Запазва анонимност

Мистериозната дама, която пожела да запази анонимност, все пак изложи своята позиция. В писмо до норвежкия вестник VG тя посочи: "Дори след любовно обяснение пред целия свят е трудно да се прости. Не съм избрала да бъда поставена в това положение и боли да се налага да бъда в него. Имахме контакт и той е наясно с мнението ми по този въпрос."

Тя поздрави Холм Легрейд за бронзовия медал и благодари на близките си за подкрепата им.

Тагове:

биатлон норвегия медал изневяра Зимни олимпийски игри миланокортина 2026

