bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

„Все още съм надрусан! Не съм спал 36 часа след това!“

Състезаваше се с Хамилтън и измина 10 000 км. Как Брад Пит се подготви за ролята си във Формула 1?

„Все още съм надрусан! Не съм спал 36 часа след това!“
Getty Images

„Все още съм надрусан! Не съм спал 36 часа след това!“, каза Брад Пит, след като вдигна 317 км/ч с McLaren MCL60.

Той се състезава с седемкратния шампион Луис Хамилтън и измина близо 10 000 км, за да се подготви за ролята си във филма „Формула 1“. Лентата се превърна в един от най-касовите спортни филми на всички времена, критиците я похвалиха, а лентата получи номинации за четири „Оскара“ – за най-добър филм, звук, монтаж и визуални ефекти.

Особено впечатляваща бе подготовката на 62-годишния актьор. За да изиграе Сони Хейс – бивш пилот, станал ментор на младия Джошуа Пиърс (Дамсън Идрис) – Пит поддържа отлична физическа форма.

Шарл Льоклер се ожени във Ферари за 30 млн. евро! (ВИДЕО)

Луис Хамилтън пое ролята на учител и навигатор, превръщайки всяка тренировка и състезание в опасно, но пленително приключение. „Той веднага разбра какво трябва да прави“, сподели Хамилтън. „Личеше си, че скоростта е в кръвта му, потенциалът му беше огромен.“

През двете години на снимките Брад Пит измина почти 9 656 км с различни състезателни болиди – от Формула 3 до Формула 2 – и над 1 000 км тестове на пистата „Пол Рикар“ във Франция. Освен това тренираше във фитнеса и използваше симулатори, за да усъвършенства уменията си зад волана.

Снимка: Getty Images

По време на снимките Mercedes предостави шест болида от Формула 2 с аеродинамични комплекти от Формула 1. Преди премиерата на филма през лятото на 2025 г., Пит седна зад волана на McLaren MCL60, достигащ скорост до 317 км/ч.

След снимките актьорът заяви, че планира да продължи да се състезава и да подобрява личните си рекорди за време и скорост. Не е ли зле за някой над 60 години?

Формула 1 е под заплаха, Роналдо е в опасност. Какво се случва със спорта в Близкия изток?
 
Тагове:

филм формула 1 холивуд тренировки подготовка брад пит фитнес луис хамилтън навигатор McLaren MCL60 Джошуа Пиърс Сони Хейс

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

"Лъвовете" пак удариха Армения, стигнаха 100 точки (ВИДЕО)
Внукът на Георги Велинов просълзи феновете (ВИДЕО)

Внукът на Георги Велинов просълзи феновете (ВИДЕО)

"Баскетболни дневници", епизод 1: Многоръката Таня Гатева (ВИДЕО)
Лудогорец зарадва Левски с нова грешна стъпка

Лудогорец зарадва Левски с нова грешна стъпка

Последни новини

Формула 1 е под заплаха, Роналдо е в опасност. Какво се случва със спорта в Близкия изток?

Формула 1 е под заплаха, Роналдо е в опасност. Какво се случва със спорта в Близкия изток?
Marca за Саръбоюков – българският „звяр“, който разтърси леката атлетика

Marca за Саръбоюков – българският „звяр“, който разтърси леката атлетика
Средняк шокира Реал насред

Средняк шокира Реал насред "Бернабеу"
Реал излезе с информация за състоянието на Мбапе

Реал излезе с информация за състоянието на Мбапе
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV