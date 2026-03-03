„Все още съм надрусан! Не съм спал 36 часа след това!“, каза Брад Пит, след като вдигна 317 км/ч с McLaren MCL60.

Той се състезава с седемкратния шампион Луис Хамилтън и измина близо 10 000 км, за да се подготви за ролята си във филма „Формула 1“. Лентата се превърна в един от най-касовите спортни филми на всички времена, критиците я похвалиха, а лентата получи номинации за четири „Оскара“ – за най-добър филм, звук, монтаж и визуални ефекти.

Особено впечатляваща бе подготовката на 62-годишния актьор. За да изиграе Сони Хейс – бивш пилот, станал ментор на младия Джошуа Пиърс (Дамсън Идрис) – Пит поддържа отлична физическа форма.

Луис Хамилтън пое ролята на учител и навигатор, превръщайки всяка тренировка и състезание в опасно, но пленително приключение. „Той веднага разбра какво трябва да прави“, сподели Хамилтън. „Личеше си, че скоростта е в кръвта му, потенциалът му беше огромен.“

През двете години на снимките Брад Пит измина почти 9 656 км с различни състезателни болиди – от Формула 3 до Формула 2 – и над 1 000 км тестове на пистата „Пол Рикар“ във Франция. Освен това тренираше във фитнеса и използваше симулатори, за да усъвършенства уменията си зад волана.

Снимка: Getty Images

По време на снимките Mercedes предостави шест болида от Формула 2 с аеродинамични комплекти от Формула 1. Преди премиерата на филма през лятото на 2025 г., Пит седна зад волана на McLaren MCL60, достигащ скорост до 317 км/ч.

След снимките актьорът заяви, че планира да продължи да се състезава и да подобрява личните си рекорди за време и скорост. Не е ли зле за някой над 60 години?