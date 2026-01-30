Приятел на Михаел Шумахер направи обезпокоително разкритие

Обезпокоително разкритие за състоянието на Михаел Шумахер. Направи го Рикардо Патрезе - приятел и бивш съотборник на великия пилот. Според него, Шумахер не знае, че е седемкратен световен шампион във Формула 1.

Появилата се информация охлади оптимизма на феновете, които бяха обнадеждени преди седмица. Тогава стана ясно, че легендата вече не е прикован на легло.

Шумахер спечели титлата през 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 г. Той обаче получи тежка травма на главата преди повече от десетилетие - по време на ски във френските Алпи, и оттогава не се е появявал публично.

Оскъдна информация

За актуалното му здравословно състояние знаят само в обкръжението му. От екс съотборниците на Шуми в този кръг е единствено Фелипе Маса. Двамата бяха заедно във Ферари през 2006 г. - сезон, в който според бразилеца Михаел е бил негов приятел, ментор и учител.

Патрезе беше с германеца в Бенетон през 1993 г. Твърди, че от време на време чува различни слухове за неговото здраве.

"Получих новината чрез приятел, че се подобрява. Но никога не съм го срещал след инцидента. Никога не съм ходил там, така че това са само спекулации - че може да седи, да гледа и да се оглежда, както и да осъществява контакт с очи", коментира Патрезе пред Hochgepokert.

"След първите подобрения, моята информация за здравето му беше, че той е в състоянието, което описаха миналата седмица. Той е в свой собствен свят, но разпознава хората около себе си, познатите лица. Сигурен съм, че не знае, че е седемкратен световен шампион..."

"Михаел сега живее по този начин благодарение на огромните усилия от страна на семейството. Мисля, че в такава ситуация това е съкровище за човека, когото обичат. Дори в състоянието, в което се намира, те искат да го имат до себе си, да се грижат за него и да го обичат.", завърши бившият пилот.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK