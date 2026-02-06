bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Мачовете на Дакота Дичева - пряко на VOYO.BG! (ВИДЕО)

Започваме в събота с галавечер от Дубай

Дакота Дичева вече е сред звездите на световната ММА сцена! Британката, чийто баща е българин от Самоков, има 15 мача и е непобедена в октагона, а специалистите са възхитени от възможностите ѝ!

Добрата новина е, че мачовете ѝ вече ще са достъпни у нас! 

bTV Media Group придоби правата за излъчване на галавечерите от от Професионалната бойна лига PFL, от която е част и Дакота. 

Момиче за 1 милион долара: Наша ММА звезда покори PFL

Началото е в събота

Още утре, събота, 7 февруари, ще ви покажем мачовете от галавечерта в Дубай.

Срещите от нея може да гледате пряко на онлайн платформата ни VOYO.BG от 19:00 ч. българско време

Очакват ви 14 срещи, изпълнени със здрави битки и атрактивни удари!

Нурмагомедов срещу Дейвис

Топ събитието на вечерта е двубоят на Усман Нурмагомедов, който ще защитава титлата си в лека категория срещу британеца Алфи Дейвис.

Непобедимият в 20 мача дегестанец има амбициите да продължи топ представянето си след дългоочаквания победен реванш срещу Пол Хюз, който го короняса като шампион на PFL. Дейвис е по опитен и има 20 победи в 26 мача.

Преди тях ще имате възможност да гледате мач за световната титла на PFL в полусредна категория между двама корави дагестанци - Рамазан Курамагомедов и Шамил Мусаев.

Гледайте гала вечерна на PFL пряко от Дубай в събота, 7 февруари, от 19:00 ч. пряко на платформата VOYO.BG!

 
дубай мма галавечер Дакота Дичева Усман Нурмагомедов Алфи Дейвис Рамазан Курамагомедов Шамил Мусаев

