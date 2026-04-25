bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо

Магамаев тушира молдовец за европейски бронз

Пети медал за България от първенството по борба в Тирана

Ахмед Магамаев донесе пети медал за България от европейското първенство по борба в Тирана (Албания).

Националът взе бронз в кат. до 97 кг свободен стил, а Микяй Наим не успя да премине последния си съперник при до 70-килограмовите.

Магамаев се изправи в схватка за бронз с молдовеца Раду Лефтер и спечели първите две точки, но съперникът ги върна малко преди края на първата част, след като българският национал получи травма в крака.

След почивката обаче Магамаев тушира Лефтер с оставащи минута и половина по часовник, за да заслужи първия си медал от големи турнири. До момента най-доброто постижение на българския национал бе петото място от Рим 2020.

Наим пък отстъпи с техническо превъзходство и 0:10 срещу поляка Патрик Оленчин на 70 кг и така завърши турнира на петата позиция.

Така България приключи деня с третия си бронз и общо пети медал в Тирана.

Утре страната ни ще има още един - на Ахмед Батаев, който е финалист на 92 кг.

Тагове:

България борба отличие албания европейско първенство медал пети тирана туш Ахмед Магамаев нронз

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV