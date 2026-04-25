Магамаев тушира молдовец за европейски бронз

Ахмед Магамаев донесе пети медал за България от европейското първенство по борба в Тирана (Албания).

Националът взе бронз в кат. до 97 кг свободен стил, а Микяй Наим не успя да премине последния си съперник при до 70-килограмовите.

Магамаев се изправи в схватка за бронз с молдовеца Раду Лефтер и спечели първите две точки, но съперникът ги върна малко преди края на първата част, след като българският национал получи травма в крака.

След почивката обаче Магамаев тушира Лефтер с оставащи минута и половина по часовник, за да заслужи първия си медал от големи турнири. До момента най-доброто постижение на българския национал бе петото място от Рим 2020.

Снимка: bul-wrestling.org

Наим пък отстъпи с техническо превъзходство и 0:10 срещу поляка Патрик Оленчин на 70 кг и така завърши турнира на петата позиция.

Така България приключи деня с третия си бронз и общо пети медал в Тирана.

Утре страната ни ще има още един - на Ахмед Батаев, който е финалист на 92 кг.