Тенис Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Андреева спечели руско-украинския дуел на "Ролан Гарос" (ВИДЕО) Крачка преди финала: край на серията на Костюк от 17 победи

Мира Андреева спечели руско-украинския дуел в полуфиналите на "Ролан Гарос". Така руската сензация стигна до спор за трофея в турнир от Големия шлем за първи път в кариерата си.

Поставената под №8 в основната схема се нуждаеше от час и 16 минути, за да отнесе с 2:0 сета (6:1, 6:3) Марта Костюк и да сложи край на серията ѝ от 17 победи.

19-годишната Андреева стана третата най-млада финалистка на "Ролан Гарос" през 21-ви век. Пред нея са само Кори Гоф (САЩ) през 2022 г. и Ким Клайстерс (Белгия) през 2021 г.

Снимка: Reuters

Израстването на Мира

Рускинята е и най-младата финалистка в надпревара от Големия шлем за последните 4 години. Такъв трофей не е печелен от тийнейджърка от 2023 г. насам, когато Гоф триумфира на US Open.

"Бях много, много нервна преди този мач - коментира победителката. - До този момент тя нямаше загуба на клей, така че това, разбира се, оказва голям натиск. Тя е невероятен играч, много труден съперник и аз на първо място съм супер щастлива от начина, по който играх днес, след това съм щастлива, че си отмъстих за финала в Мадрид, а също така съм щастлива, че съм в първия си финал от Големия шлем в историята"

"Всички тези чувства, комбинирани заедно... никога преди не бях изпитвала подобно нещо и съм много развълнувана за последния мач тук в Париж.", сподели Андреева след успеха над Костюк.

Във финала Андреева очаква сънародничката си Диана Шнайдер или квалификантката Мая Хвалинска (Полша).

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