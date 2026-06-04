Тенис Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Милионерка за 12 дни Историята на полуфиналистката на "Ролан Гарос" Мая Хвалинска

Полската тенисистка Мая Хвалинска е истинска сензация на "Ролан Гарос". Тя спечели повече пари за 12 дни, отколкото през цялата си тенис кариера досега, а освен това ще направи огромен скок в ранглистата на WTA.

24-годишната Мая се класира за полуфиналите на турнира от Големия шлем в Париж, а историята ѝ все още продължава и изглежда кинематографично.

Банкова сметка

Хвалинска започва професионалната си кариера през 2016 г.,когато е на 14 години. За 10 години игра на тенис, до началото на тазгодишния "Ролан Гарос", тя е спечелила общо 743 600 евро от турнирни награди.

Благодарение на невероятната си серия от пет победи на парижкия клей, тя си осигури награда от 750 000 евро само за 12 дни.

Ако успее да прескочи следващото препятствие, наградата се увеличава до невероятните 1,4 милиона евро за финала, докато титлата би ѝ донесла цели 2,8 милиона евро.

Рекорд

Колко луд скок е това в кариерата ѝ, показва фактът, че рекордните ѝ печалби в един турнир са били максимум 29 260 евро, които тя е спечелила през април, като е спечелила турнира в Португалия.

Парите не са единственото нещо, което ще промени живота на Мая. Преди втория за годината Мейджър тя беше 114-та в класацията, а в "рейса" на WTA се прогнозира, че ще бъде 30-та в света. Този скок от 84 места отваря вратите за всички големи турнири за нея и ѝ носи статут на поставена в бъдеще.