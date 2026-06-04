Волейбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Драматичен трети гейм, но Италия сломи България Започнахме с поражение в Лига на нациите

България стартира с поражение участието си в Лига на нациите по волейбол за жени. Националките отстъпиха с 0:3 (-22, -16, -25) срещу действащия фаворит Италия в първия си двубой от турнира в Бразилия.

В началото на срещата българският тим се противопостави успешно и играта вървеше точка за точка до 11:11 в първия гейм. След това италианките наложиха по-високо темпо, натрупаха преднина и затвориха частта с 25:22 след ас на Карлота Камби.

Вторият гейм премина под диктовката на Скуадрата, която демонстрира класа както в атака, така и на блокада. Съперникът поведе убедително и след успешна блокада на Бинто Диоп срещу Мария Колева удвои аванса си в мача.

Най-оспорван бе третият гейм. Българките започнаха отлично и поведоха с 4:0, а в края стигнаха до геймбол при 24:23. Италианките обаче запазиха самообладание в решаващите моменти, обърнаха развоя и сложиха точка на спора след 27:25.

Най-резултатна за България беше Александра Миланова с 12 точки, а Микаела Стоянова добави 10. За Италия над всички бе Екатерина Антропова с 14 точки.

Следващото предизвикателство пред българския тим е на 5 юни срещу Доминиканската република.