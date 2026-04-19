Малена Замфирова сподели разтърсваща СНИМКА

Може би един ден ще се събудим и всичко това ще бъде просто сън, написа сноубордистката

Най-добрата българска сноубордистка - Малена Замфирова, разчувства фенове, публикувайки разтърсваща снимка. Кадърът е запечатал един от най-тежките моменти в живота ѝ.

На него 16-годишната спортистка е в болничното легло с баща ѝ плътно до нея. "Може би един ден ще се събудим и всичко това ще бъде просто сън", написа Малена.

Българката пострада тежко след сблъсък със скиор в Чехия в началото на март. Последваха тежки дни, няколко операции и безкрайно очакване.

Отново у дома

От няколко дни Малена е в България, където е заобиколена от най-близките си - своето голямо семейство. Няма съмнение, че именно те преживяха този месец най-емоционално и във всеки един момент мислеха за нея. Но и именно те ѝ дадоха нужната сила, за да преодолее ужаса!

За това разказа баща ѝ Анатолий пред bTV: "Когато беше най-тежката ситуация и имаше опасност да умре, я помолих вечер да ми пуска по едно сърчице, за да знам, че е жива. На втория ден получавам текст, който за нея е супер усилие да го напише: "Тати, нали ще ме оправиш?"

"Тя имаше доверие. Казах ѝ, че това ми е топ задачата в живота. Тя има доверие в семейството ни, в това, което правим. Има близки хора. Вярата ѝ е огромна и тя ще се оправи", говори днес доста по-спокойно Анатолий. 

Пътят на възстановяването пред 16-годишната сноубордистка е дълъг заради множеството травми. 

"Нейният живот беше застрашен в четири дни, беше в много тежко състояние. Лекарите не посмяха да оперират 6 дни, не приеха, че може да бъде упоена и оперирана. Малена остана 14 дни в интензивно отделение. След двете операции не посмяха да я изпишат от интензивно отделение. Нейното състояние беше много тежко"

"Тя има извадено рамо със счупена лопатка, тазът е откъснат от гръбначния стълб и прибран с винтове, счупен е по средата. Бедрото е счупено на над 10 парчета, счупена е фибулата. Още нямаме данни как е коляното. На ЯМР-то не показва нищо, но тя има болки. Травмата на Малена е застрашаваща живота и възстановяването трябва да стане на всяко едно ниво.", споделя баща ѝ.

Самата Малена амбициозно заяви пред bTV преди дни, че целта ѝ е през лятото да се качи на любимия си мотор, а към състезанията да се завърне в началото на следващия сезон - през декември.

България баща социални мрежи снимка сноубордистка възстановяване контузия операции тежка емоционална Малена Замфирова анатолий замфиров разтърсваща

