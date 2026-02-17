"Мама е олимпийска шампионка!“

Това обяснява Елана Майерс Тейлърс с жестове на синовете си секунди след като разбира, че е спечелила златния медал в единичния бобслей на зимните игри в Милано/Кортина.

Нико и Ноа не чуват, но могат да видят щастието на майка си. На 41 години тя най-после стигна до върха след пет медала от зимни игри, превръщайки се в най-възрастната олимпийска шампионка.

Невъзможно ли е?

Това обаче не е просто спортна победа. Елана е майка на две деца със специални потребности. 5-годишният Нико и 3-годишният Ноа се раждат глухи, а по-голямото момче е и със синдром на Даун.

Снимка: Instagram

Двамата са неотлъчно до своята майка на всички състезания. Тя не крие, че е имало моменти, в които са ѝ казвали, че това е невъзможно — че възрастта, майчинството и професионалният спорт не се съчетават.

Но именно майчинството се превръща в най-голямата ѝ сила, а нейната опора по дългия път към мечтата е съпругът й Ник Тейлър.

Благодарностите

"Имаше моменти, в които си мислех, че е невъзможно, но имах до себе си наистина добри хора, които вярваха в мен. Хора от цял свят, чиито деца също са със специални нужди, които ме насърчаваха, споделяха своите истории и как вярват в мен.

Снимка: Instagram

Моят съпруг Ник… дори не мога дори да намеря думи да опиша какво означава неговата подкрепа! Толкова съм развълнувана, че имам златен медал. Най-накрая!"



На подиума Елана Майерс Тейлър сподели триумфа си с друга майка - 40-годишната бронзовата медалистка Кайли Хъмфрис, която държеше в ръце 18-месечният си син.

Две жени, които доказват, че мечтите нямат възраст и че най-голямата победа не е медалът, а примерът, който оставяш след себе си.