bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

"Мама е олимпийска шампионка!“

Златната медалистка в бобслея използва жестов език, за да обясни успеха на децата си

"Мама е олимпийска шампионка!“

Това обяснява Елана Майерс Тейлърс с жестове на синовете си секунди след като разбира, че е спечелила златния медал в единичния бобслей на зимните игри в Милано/Кортина.

Нико и Ноа не чуват, но могат да видят щастието на майка си. На 41 години тя най-после стигна до върха след пет медала от зимни игри, превръщайки се в най-възрастната олимпийска шампионка.

Невъзможно ли е?

Това обаче не е просто спортна победа. Елана е майка на две деца със специални потребности. 5-годишният Нико и 3-годишният Ноа се раждат глухи, а по-голямото момче е и със синдром на Даун.

Снимка: Instagram

Двамата са неотлъчно до своята майка на всички състезания. Тя не крие, че е имало моменти, в които са ѝ казвали, че това е невъзможно — че възрастта, майчинството и професионалният спорт не се съчетават.

Но именно майчинството се превръща в най-голямата ѝ сила, а нейната опора по дългия път към мечтата е съпругът й Ник Тейлър.

Благодарностите

"Имаше моменти, в които си мислех, че е невъзможно, но имах до себе си наистина добри хора, които вярваха в мен. Хора от цял свят, чиито деца също са със специални нужди, които ме насърчаваха, споделяха своите истории и как вярват в мен.

Снимка: Instagram

Моят съпруг Ник… дори не мога дори да намеря думи да опиша какво означава неговата подкрепа! Толкова съм развълнувана, че имам златен медал. Най-накрая!"

На подиума Елана Майерс Тейлър сподели триумфа си с друга майка - 40-годишната бронзовата медалистка Кайли Хъмфрис, която държеше в ръце 18-месечният си син.

Две жени, които доказват, че мечтите нямат възраст и че най-голямата победа не е медалът, а примерът, който оставяш след себе си.

Снимка: Instagram

Тагове:

бобслей майка милано синдром на даун глухи Зимни олимпийски игри кортина Елана Майерс Тейлърс

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Рускинята, която сама поиска да носи табелата

Рускинята, която сама поиска да носи табелата "Украйна": Трябва да се страхувам!
Трикото на Лора Христова отива в най-важния музей!

Трикото на Лора Христова отива в най-важния музей!
Днес на Игрите: Да се докоснем до красотата на Александра Фейгин

Днес на Игрите: Да се докоснем до красотата на Александра Фейгин
Ангелите на Линдзи: Защо от Вон не се отделя експерт по козметични процедури?

Ангелите на Линдзи: Защо от Вон не се отделя експерт по козметични процедури?

Последни новини

Британец осъди България заради расизъм на Левски - ЦСКА

Британец осъди България заради расизъм на Левски - ЦСКА

Трикото на Лора Христова отива в най-важния музей!

Трикото на Лора Христова отива в най-важния музей!
Рускинята, която сама поиска да носи табелата

Рускинята, която сама поиска да носи табелата "Украйна": Трябва да се страхувам!
Ангелите на Линдзи: Защо от Вон не се отделя експерт по козметични процедури?

Ангелите на Линдзи: Защо от Вон не се отделя експерт по козметични процедури?
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV