От инвалидна количка до европейска титла: Нашите примери за сила (ВИДЕО)

Малена Замфирова преживя инцидент, който може да смаже всеки – но историята на българските спортисти доказва: след най-тежките падения идват най-великите завръщания.

На 21 години Ивет Лалова претърпя една от най-свирепите контузии в историята на спорта. Спринтьорката ни чупи бедрена кост след сблъсък по време на загрявка. Една от най-бързите жени в света се прибира в България на инвалидна количка и с 38-сантиметров пирон в крака.

"Скоро ще се върна!"

"Мога да кажа само едно нещо - че скоро ще се върна. Много скоро", сподели със сълзи на очи спринтьорката през 2005 г.

Ивет се завърна. Първо се научи да ходи и да бяга отново, а след това стана европейска шампионка и участва на 4 олимпийски игри.

През 2015 година най-добрият ни скиор в момента Алберт Попов преживя тежка катастрофа в Австрия, при която загина треньорът му Драго Грубелник, а Попов оцеля по чудо.

"Останах жив"

Снимка: Getty Images

„Най-важното е, че останах жив. Гледам да съм позитивен… Искам да се възстановя по най-добрия начин и времето ще покаже кога ще се върна.“

Днес Алберт е сред най-добрите слаломисти в света и едва вторият българин спечелил старт от Световната купа по ски алпийски дисциплини.