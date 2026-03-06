bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
От инвалидна количка до европейска титла: Нашите примери за сила (ВИДЕО)

Ивет Лалова, Алберт Попов и Сани Жекова...

Малена Замфирова преживя инцидент, който може да смаже всеки – но историята на българските спортисти доказва: след най-тежките падения идват най-великите завръщания.

На 21 години Ивет Лалова претърпя една от най-свирепите контузии в историята на спорта. Спринтьорката ни чупи бедрена кост след сблъсък по време на загрявка. Една от най-бързите жени в света се прибира в България на инвалидна количка и с 38-сантиметров пирон в крака.

"Скоро ще се върна!"

"Мога да кажа само едно нещо - че скоро ще се върна. Много скоро", сподели със сълзи на очи спринтьорката през 2005 г.

Ивет се завърна. Първо се научи да ходи и да бяга отново, а след това стана европейска шампионка и участва на 4 олимпийски игри.

Ексклузивно: Вижте първи кадри от мястото на инцидента със Замфирова

През 2015 година най-добрият ни скиор в момента Алберт Попов преживя тежка катастрофа в Австрия, при която загина треньорът му Драго Грубелник, а Попов оцеля по чудо.

"Останах жив"

Снимка: Getty Images

„Най-важното е, че останах жив. Гледам да съм позитивен… Искам да се възстановя по най-добрия начин и времето ще покаже кога ще се върна.“

Днес Алберт е сред най-добрите слаломисти в света и едва вторият българин спечелил старт от Световната купа по ски алпийски дисциплини.

От полицията в Чехия: Скиорът, блъснал Малена, не е бил пиян!
 
Какъв ден! Владимир Зографски пише история!

От полицията в Чехия: Скиорът, блъснал Малена, не е бил пиян!

Заради тежко състояние: отложиха операцията на Малена Замфирова

Световна титла за България в биатлона!

На високо ниво: Когато Шак (216 см) срещна Екатерина (206 см)

Сани Жекова със силно послание пред bTV: Малена, не си сама! (ВИДЕО)

Ирански футболистки са заплашени със смъртно наказание?! (ВИДЕО)

Какъв ден! Владимир Зографски пише история!

От полицията в Чехия: Скиорът, блъснал Малена, не е бил пиян!

