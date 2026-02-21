Лекоатлетите ни грабнаха още два златни медала в Белград

Още два български триумфа на балканското първенство по лека атлетика в зала! В Белград (Сърбия) Божидар Саръбоюков отвя конкуренцията в скока на дължина с 8.42 м.

Така атлет №1 на България за миналата година, който е и европейски шампион на закрито от Апелдорн (Нидерландия), защити титлата си от предишната Балканиада.

Злато в скока на височина грабна Тихомир Иванов, който записа личен рекорд за сезона - 2.19 м.

Христо Илиев стана шампион в спринта на 60 м с национален рекорд, подобрявайки с 1 стотна собственото си върхово постижение на България в дисциплината.

Снимка: БФЛА

Над всички

Днес Саръбоюков започна с 8.28 м, направи 8.39 при втория опит, а после два пъти преодоля 8.23. Последва фал, преди да дойде шампионският му опит от 8.42.

По този начин Саръбоюков победи действащия олимпийски шампион - Милтиадис Тентоглу (Гърция), останал втори с 8.14. Бронзът отиде при друг грък - Николаос Стаматониколос със 7.76 м.

В скока на височина Тихомир Иванов триумфира с два успешни от общо три опита. Той направи и 3 грешки на 2.25.