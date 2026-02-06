Старт на Милано/Кортина: Кои са българите на Игрите?

20 спортисти ще представят България на 25-ото издание на зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, които стартират официално днес, на 6 февруари.
Делегацията ни ще има участници в 6 спорта. Мъжете са 12, а дамите 8.
В сравнение с останалите страни, България се намира на 28-мо място по численост от 92 страни. На едно "стъпало" сме в таблицата с независимите атлети и Испания.
Ето кои са родните спортисти:
Анина Цурбриген
Родена в Швейцария преди 23 години. Майка ѝ е българка и няма нищо общо с четирикратният носител на Световната купа Пирмин Цурбриген.
До сезон 2023/2024 тя се състезаваше за Швейцария, а в началото на настоящата кампания вече е българска националка. През април 2025 г. спечели слалома от Държавното първенство в Банско.
Алберт Попов
Един от най-добрите ни скиори в историята! Попов е на 29 години и за трети път ще участва на Зимни олимпийски игри. До момента най-доброто му класиране е 9-ото място в слалома в Пекин 2022.
Попов е в пика на кариерата си и го доказа с едни от последните си класирания за Световната купа - победата в Мадона ди Кампильо от 2025 г. и третото място в Палисейдс Тахо през 2023 г.
Калин Златков
На 25 години скиорът от София ще дебютира на олимпийски игри, след като брат му Камен участваше два пъти вече.
Той е двукратен победител в старта в Банско за Купата на FIS през 2025 г.
Валентина Димитрова
На 23 години биатлонистката от Сапарева баня вече е европейска шампионка за девойки! И в зимния, и в летния биатлон през 2025 г.
Сега ѝ стискаме палци да покаже същия точен и бърз мерник и в Милано/Кортина. За нея това ще е дебют на Игрите.
Лора Христова
За втори път ще видим красавицата от Троян на олимпийски игри. В Пекин преди 4 години тя завърши на 89-то място в индивидулната надпревара и на 18-то място в щафетата.
През декември 2025 г., тя дори оглавяваше световната ранглиста за точност след първия кръг на Световната купа - 97% успеваемост и 68 свалени мишени.
Мария Здравкова
Тя също ще участва за втори път на олимпийски игри, след като в Пекин стана 50-а в индивидуалната надпревара. Тогава тя бе и знаменосец на делегацията ни.
Милена Тодорова
Голямата ни звезда в женския биатлон.
Тодорова ще участва за трети път на олимпийски игри, а погледите са насочени към нея заради страхотната ѝ форма през 2025 г., когато завърши втора в Поклюка и трета в Оберхов в стартове от Световната купа.
Антон Синапов
За трети път той ще вземе участие на олимпийски игри.
Най-доброто му представяне до момента е 55-ото място в индивидуалното и 18-ото място с щафетата от Пекин 2022.
На световни първенства има 11-то място от 2017 г.
Благой Тодев
За втори път биатлонистът от Банско ще участва на олимпийски игри, като в Пекин бе 52-ри.
Той е сребърен медалист от световното първенство за юноши през 2022 г.
Владимир Илиев
Пети олимпийски игри имат много малко хора в актива си! Илиев ще стане вторият българин с такова постижение след легендата Евгения Раданова.
Най-доброто му класиране на най-престижния форум е 19-ото място в ПьонгЧанг 2018г.
Константин Василев
За първи път ще видим на олимпийски игри 22-годишният биатлонист от Ловеч.
Той прави един от най-впечатляващите скокове в класиранията в момента. В края на януари стана 30-и в Оберхоф.
И тримата ни представители - Калина Недялкова, Марио Матиканов и Даниел Пешков, ще дебютират на олимпийски игри.
Най-доброто представяне на световни първенства е записал Матиканов, който стана 29-и в отборния спринт през 2025 г.
Александра Фейгин за втори път ще представя България на олимпийски игри.
Тя завърши 23-а в Пекин.
Едно от най-добрите ѝ представяния е 11-ото място на европейското първенство през 2019 г. в Минск.
Тя ще бъде и знаменосец на делегацията ни по време на церемонията по откриване.
Владимир Зографски ще участва за четвърти път на олимпийски игри. Най-доброто му класиране е 14-ото място на малка шанца от ПьонгЧанг 2018.
В последните дни той прави страхотни представяния. В края на ноември той зае 4-о място в Рука, Финландия на голяма шанца, а преди дни стана осми във Вилинген, Германия.
Малена Замфирова
Само на 16 години Малена дебютира на олимпийски игри!
Тя бе избрана за Най-добър млад спортист на МОК през 2025 г.
Малена записа първи подиум в кариерата си в Световната купа при жените през миналия сезон с второ място в Криница, Полша, а в началото на декември 2025-а в Милин, Китай стана трета.
Радослав Янков
Най-опитният ни сноубордист!
Янков ще участва за четвърти път на олимпийски игри, като най-доброто му представяне е 15-ото място в Пекин. Носителят на малкия кристален глобус за 2015/2016 има 15 качвания на подиума за Световната купа в кариерата си.
За последно той стана трети в Банско.
Тервел Замфиров
Младият българин дебютира на олимпийски игри на 20 години.
През 2025 г. той стана световен шампион за мъже. Първенец е и при юношите.
Само преди дни Замфиров спечели първо място на Световната купа в Банско.
Александър Кръшняк
Изненадата в сноубордския ни състав, но с пълно право да направи дебют в Милано/Кортина.
Той завърши втори в старта в Бад Гащайн, Австрия през януари.
