Наказаха жокей, оставил жена си да победи

Няма верен ход

Наказаха жокей, оставил жена си да победи

Скандален случай от конните надбягвания в САЩ! Жокей получи едногодишно наказание, след като остави жена си да спечели гонка.

Албин Хименес беше абсолютен фаворит в състезание, провело се в Охайо. Той водеше почти през цялото време, но бе изпреварен в последните метри от Съмър Поули.

Последната е половинка на Хименес, като двамата имат дъщеря на 7 месеца.

 
 
 
Заради залози?

Сигналът за нередност подал друг жокей, участвал в гонката. Той изразил съмнение, че измамата е заради залози.

Хименес, който е заработил над 35 млн. долара в кариерата си до момента, има право да обжалва. Ако избере да не го направи, санкцията ще бъде намалена на половин година.

