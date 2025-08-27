Наказаха жокей, оставил жена си да победи

Скандален случай от конните надбягвания в САЩ! Жокей получи едногодишно наказание, след като остави жена си да спечели гонка.
Албин Хименес беше абсолютен фаворит в състезание, провело се в Охайо. Той водеше почти през цялото време, но бе изпреварен в последните метри от Съмър Поули.
Последната е половинка на Хименес, като двамата имат дъщеря на 7 месеца.
View this post on Instagram
Сигналът за нередност подал друг жокей, участвал в гонката. Той изразил съмнение, че измамата е заради залози.
Хименес, който е заработил над 35 млн. долара в кариерата си до момента, има право да обжалва. Ако избере да не го направи, санкцията ще бъде намалена на половин година.
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK
сащ жена измама охайо жокей залози албин хименес съмър поули