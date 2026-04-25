Наказателен удар не достигна на "лъвовете" за равенство срещу Молдова

Националният отбор на България по ръгби загуби от Молдова с 23:26 като домакин на ст. Локомотив в София в двубой от група С на Европейската конференция за мъже.

Тимът беше подкрепен от стотици фенове по трибуните в столичния кв. “Надежда”, но не успя да избегне първо поражение у дома от 2018 г. насам.

"Лъвовете" заемат трета позиция в групата с 5 точки след една победа и две поражения. Лидер е Украйна с 14 точки. На втора позиция е Молдова с 8 точки, а на дъното - Турция с 1 точка.

Двубоят

Първото полувреме завърши с преднина за Молдова - 20:11 след няколко грешки в защита на българите. Точките за "лъвовете" реализираха Цветостин Цветков със есе (7 т.), и два успешни наказателни удара (2 х 2 т.) на капитана Петър Николов.

През втората част националите показаха по-добра игра, като отбелязаха 2 есета, а през последните 15 минути бяха очевидно по-добрия тим. В последните минути на мача отборът ни реализира есе, но това не беше достатъчно за обрат.

Единствената победа в група С националите постигнаха над Турция в София през есента на миналата година, когато беше и дебютът на настоящия селекционер Ивайло Иванов.

"Не ни достигна тактическа игрова система, която бяхме изградили. Момчетата не я използваха от началото и това даде възможност на Молдова да поведе в резултата. Отне ни доста време да влезем в нашата система на игра, било то в атака или в защита, но както видяхме в последните 15 минути изцяло доминирахме", коментира пред bTV Иванов.

"Молдова имаха 2-3 ключови играчи, които им правиха цялата игра, като бях дал инструкция на момчетата тези играчи да бъдат под по-голямо внимание и да бъдат по-агресивни към тях, но не успяхме да се справим с тази задача"

"От септември месец ще имаме нов цикъл. Ние продължаваме да работим. На мен целта ми е да изградя един сърцат отбор, който играе до край без значение какво става. Един дисциплиниран отбор с агресивна защита".