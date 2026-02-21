bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Олимпийската шампионка по фигурно пързаляне Алиса Лю е най-голямото от пет деца, родени чрез сурогатно майчинство

Наричаха я „дебелата Валиева“
БГНЕС

За съжаление, Олимпийските игри през 2026 г. приключиха безславно за нашата Александра Фейгин, но светът стана свидетел на истинска история – тази на шампионката Алиса Лю.

На 16 години Алиса завърши шеста в Пекин 2022, но четири години по-късно американската фигуристка се завърна победоносно.

Детство и първи успехи

Алиса е родена на 8 август 2005 г. в Кловис, Калифорния. Баща ѝ, Артър Лю, напуска Китай след протестите на площад "Тянанмън" и става адвокат в САЩ. Алиса е най-голямото от пет деца, родени чрез сурогатно майчинство.

Снимка: БГНЕС

Треньорите веднага забелязват ритъма и координацията ѝ. До 12 години тя печели националните първенства във всички юношески категории, а на 13 става най-младата национална шампионка в САЩ. През 2019 г. става първата американка, която прави комбинация от четворен луц и троен аксел в една програма, но губи от основната си съперничка Камила Валиева (Рус).

Игрите през 2022 г.

Физиологични промени и контузия на бедрото постепенно започват да затрудняват Алиса. Преди Пекин тя е наречена „по-дебела версия на Валиева“. Завършва шеста, след дисквалификацията на Валиева, но вътрешно е крайно разочарована.

Снимка: БГНЕС

Месец по-късно печели бронз на световното първенство и сензационно се "пенсионира". Психологическият стрес и пътуванията я отблъскват от спорта. Алиса се отдава на нормален живот – взима шофьорска книжка, пътувания, университет, дори изкачва Еверест.

През 2024 г. решава да се завърне, но вече тя определя правилата - тренировки, график, музика, костюми.

Да работиш с най-добрия: Саша, ти си красива! Покажи го! (ВИДЕО)

Завръщането е впечатляващо: побеждава на състезания от серията Challenger, печели световното първенство и първия си финал в Гран при. В Милано/Кортина Алиса не се страхува от провал – вече има живот извън леда.

Две титли

В кратката програма тя изпълнява комбинациите безупречно и печели златото, отвявайки Каори Сакамото и Ами Накай. Лю вече е двукратна олимпийска шампионка – индивидуално и отборно с тима на Щатите.

Снимка: БГНЕС

Да, Алиса има коса на тигрови райета, пиърсинг и златна рокля, която блести като усмивката ѝ. Танцът ѝ е зашеметяващ. Публиката, запленена, пляска в ритъм и накрая избухва!

„Това имах предвид, по дяволите!“, каза тя на първия ред след последния акорд. Просто се забавлява. Точно така тя спечели. На 20 години. Точно както Илия Малинин, който я аплодира в залата, не успя. Богът на леда, но и затворник на напрежението... Това е спортът: свобода и радост. Който е щастлив, той печели!

Александра Фейгин – с пет ката дрехи към Олимпийските игри (ВИДЕО)
 
