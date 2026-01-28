Александра Фейгин – с пет ката дрехи към Олимпийските игри (ВИДЕО)

Докато олимпийският старт в Милано/Кортина наближава, подготовката на Александра Фейгин преминава през сериозни изпитания. Вместо в оптимална среда, единствената ни участничка във фигурното пързаляне на Игрите в Италия тренира при условия, които поставят под въпрос нормалния тренировъчен процес.

„Беше много трудна седмица за мен – всеки ден се събуждах с болки и знаех, че отивам да тренирам на -5 градуса“, споделя пред екипа ни Саша. Тя ще бъде и знаменосец на българската делегация по време на откриването на най-големия спортен форум на 6 февруари.

Малката ледена пързалка в Зимния дворец е мястото, на което през последната седмица Фейгин е трябвало да тренира. Температурата на въздуха там по норматив трябва да бъде между 10 и 15 градуса, а в момента е малко над 1 градус.

Причината фигуристката да подготвя съчетанията си на малката, а не на голямата пързалка, е провеждащото се по същото време световно първенство по хокей на лед за юноши – трета дивизия.

„Когато има състезание в Зимния дворец, всичко останало се блокира. Другият спорт, който развиваме – шорттрекът – изобщо нямаше достъп, защото не може да тренира на малката пързалка“, заяви президентът на федерацията Христо Турлаков.

„По принцип се казва, че когато тренираш при трудни условия, после ще ти е по-лесно, но не е така. Аз тренирам в минусови градуси, след това отивам на плюс 15 и естествено първите тренировки са ми много трудни – за дишане и ориентация. След това просто трябва да се адаптирам. Нямам избор“, допълва фигуристката.

Според федерацията, за да отговаря Зимният дворец на съвременните изисквания, са необходими около 1,5 млн. евро – сума, която би могла да реши дългогодишни проблеми, но която засега оставя българските спортисти да тренират в условия от миналия век.

„Имаше ремонт преди няколко години, за който се твърдеше, че са похарчени 5 милиона лева и че е енергоефективен. Поставени бяха климатици, които вече не издържат и нямат капацитет да затоплят залата“, обяснява още Турлаков.

„Не знам защо винаги преди важно състезание се случва нещо и става супер студено. Бяха минусови температури и няма как да тренирам с по един кат дрехи. Бях с пет неща върху себе си, за да мога да стопля мускулатурата и да свърша някаква работа. Ако вляза със студени мускули, рискувам контузия и всичко приключва. Когато съм на световно или европейско първенство, тренирам по потник и съм вир вода, а тук влизам с термоблузи и не мога да се изпотя. В България изобщо не се потя“, завършва най-добрата ни фигуристка в момента.

През лятото федерацията постига договорка с министъра на спорта Иван Пешев за ремонт на Зимния дворец. В момента текат технически проверки на пързалките.

„Системата се контролира непрекъснато. Температурният режим в ледените зали не може да бъде произволно променян, тъй като това би довело до влошаване качеството на леда и до сериозен риск от повреди в хладилната система, което може да наложи дълготрайно спиране на експлоатацията на съоръжението“, заявиха в позиция за bTV от Министерството на младежта и спорта.

Александра Фейгин ще стартира участието си на Олимпийските игри на 17 февруари.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK