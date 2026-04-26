„Не съм щастлив!“ – Насар избухна за ЦСКА

Карлос Насар отново показа защо е шампион – не само на подиума, но и по дух. Суперталантът се завърна от Грузия с четвърта европейска титла и беше посрещнат на правителствения ВИП на летище "Васил Левски".

Сред въпросите към него нямаше как да не бъде подмината и темата за футболния ЦСКА, който загуби дербито срещу Левски София. Насар също е разочарован.

„Не съм щастлив, когато ЦСКА не печели. Предпочитам да не коментирам повече. Вярвам, че оттук нататък ще започнат пак да побеждават.“

Шампионът обаче ясно заяви едно – в сряда няма да е просто зрител, а част от червената подкрепа. Той ще бъде на трибуните за сблъсъка срещу Лудогорец Разград за Купата на България. В първия мач "армейците" спечелиха с 2:1.