Баскетбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Кралят на Европа се завръща: Везенков отново в националния отбор! На 5 юли посрещаме Норвегия в "Арена Ботевград"

Ясен е разширеният състав на мъжкия национален отбор на България по баскетбол за срещата срещу Норвегия на 5 юли в Ботевград. Потвърдена е и най-очакваната новина.

Най-полезният играч (MVP) на редовния сезон на Евролигата и шампион на Европа, Александър Везенков ще води националите в изключително важния сблъсък в предквалификацията по пътя към Евро 2029.

На този фон - Българската федерация по баскетбол е в процес на натурализиране на Умоджа Гибсън, който също попада в разширения състав за 5 юли.

Американският плеймейкър е роден на 4 юли 1998 г. в Тексас. Завършва университета Де Пол, който е сред най-титулованите отбори в колежанското първенство на САЩ. Гибсън има зад гърба си мачове в Адриатическата лига и Еврокупата на ФИБА. През настоящия сезон е избран за най-полезен състезател на турнира на Купата на Словения (СПАР Къп).

Визитката му се допълва от 3 сезона в Европа:

2022/23 БК Гьотинген (Гер)

46 мача, 14.6 точки/мач, 4,7 асистенции/мач, 2.3 отнети топки/мач

2023/24 КК Спартак Суботица (Сър)

30 мача, 8,7 точки/ мач, 2.8 асистенции/мач

2024/25 КК Цедевита Олимпия Любляна (Слвн)

58 мача, 16.1 точки/мач, 5.3 асистенции/мач, 2.1 борби/мач

Снимка: Lap.bg

Треньорът на "лъвовете" Любомир Минчев сподели: "Харесах го, мисля, че ще ни помогне на позиция 1. В момента играе ФИБА турнири, но смятам, че Евролигата е мястото му за в бъдеще."