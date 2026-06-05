Баскетбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация С кош 3,4 секунди преди края: Балкан е новият шампион по баскетбол! Инфарктен финал на сезона в Ботевград, Локомотив Пловдив не издържа Снимка: Lap.bg

Балкан е новият баскетболен шампион на България! "Зелените" триумфираха след инфарктен пети мач срещу Локомотив Пловдив. В Ботевград домакините победиха с 81:80 с кош на Травис МакКонико 3.4 секунди преди края.

Така Балкан затвори битката за титлата с 3-2 успеха. Тя започна с 88:73 и 94:89 след продължения в двата мача в Ботевград, но финалистът за Купата - Локомотив, отговори с две победи под тепетата - с 82:77 и 84:78, преди спорът да се реши днес.

Титлата е осма за Балкан, който не бе стъпвал на върха от 2023 г. насам. Гордостта на Ботевград взе златните медали още през 1974, 1987, 1988, 1989, 2019 и 2022 г.

В последните две години шампион бе Рилски спортист. Тимът от Самоков завърши изминалия сезон на трето място, след като спечели два пъти срещу Черно море - със 108:99 и 100:94, в малкия финал.

Снимка: Lap.bg

Илиян Пищиков бе най-резултатен за Балкан с 19 точки и 4 борби. Травис МакКонико допринесе с 15 точки, 5 борби и 6 асистенции, а Константин Тошков се включи с 13 точки, 3 борби и 5 асистенции. Тадж Грийн оформи "дабъл-дабъл" от 10 точки и 12 борби.

За Локомотив Грант Сингълтън завърши с 20 точки, 8 борби и 6 асистенции. Кръстомир Михов се отчете с 19 точки и 3 борби, докато Кхалил Милър направи "дабъл-дабъл" от 11 точки и 10 борби.

Снимка: Lap.bg

Епична битка

Петият мач от серията за трофея бе достоен за финален сблъсък, предлагайки много обрати, зрелище и емоции за феновете, изпълнили Арена Ботевград.

Домакините бързо натрупаха аванс от 9 точки при 15:6 в началото и задържаха водачеството, макар пловдивчани да намалиха до 18:20 изоставането си след 10 минути игра.

Втората четвърт също премина с леко надмощие на Балкан, но Локомотив на два пъти успя да поведе, включително в края на първото полувреме за 39:38, след като Кръстомир Михов бе точен на два пъти от наказателната линия.

Снимка: Lap.bg

Силно начало за ботевградчани през второто полувреме им донесе преднина от 46:39, а гостите отговориха с подобна серия, за да изравнят при 46:46. Последва размяна на водачеството между противниците, като Балкан водеше с 60:58 след 30 минути игра.

Баскетболистите на Локомотив Пловдив се откъснаха с 69:63, когато Шоу Андерсън реализира 2 точки шест минути и половина преди края на срещата.

Домакините запазиха самообладание, изравнявайки в следващите две минути за 71:71, фиксирано след кош на Травис МакКонико.

Снимка: Lap.bg

Константин Тошков вкара два пъти от наказателната линия за 73:71 в полза на Балкан, а по същия начин Девърл Рамзи изравни. Димитър Димитров пак изведе ботевградчани напред с 2 точки, но с кош и фаул Грант Сингълтън изведе Локомотив напред за 76:75.

Илиян Пишиков отбеляза за 79:78 за домакините при оставащи 24 секунди, Рамзи реализира кош за пловдивчани, правейки резултата 80:79 в тяхна полза 12 секунди преди изтичането на 40-те минути, а Травис Макконико вкара ключов кош за 81:80 за Балкан при оставащи 3,4 секунди.

Сингълтън не сполучи при последната атака за Локомотив и домакините триумфираха.

Снимка: Lap.bg

Съставите

Балкан: Джамари Блекмън, Травис МакКонико, Илиян Пищиков, Тадж Грийн, Димитър Димитров

Локомотив Пловдив: Девъръл Рамзи, Томислав Минков, Кхалил Милър, Шоу Андерсън, Кръстомир Михов