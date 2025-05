Никола Цолов полита от първа редица в Барселона

Българският пилот във Формула 3 Никола Цолов даде второ време в квалификацията за състезанието в Барселона. Той ще потегли от първа редица в неделя. Стартът на писта "Каталуния" е в неделя, 1 юни от 9:30 ч.

Във втората си бърза обиколка в края на сесията състезателят на Кампос Рейсинг даде време от 1:28,977 минути. Трети остана Лорънс ван Хюпен.

Така Цолов изостана само от лидера в генералното класиране Рафаел Камара (Браз), който беше по-бърз с 0,216 секунди.

Петият състезателен уикенд за сезона във Формула 3 продължава утре в 11:05 часа със спринта. То ще бъде с продължителност от 21 обиколки, а от полпозишъна в него ще потегли Джейм Уортън, който се класира 12-и в квалификацията. Българинът ще потегли от 11-о място.

Traffic paradise...



Drivers fight for track position before their first qualifying runs.#F3 #SpanishGP pic.twitter.com/B1Gx3y1aSC