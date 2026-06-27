Други Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Никола Цолов в топ 10 в Австрия, въпреки удар в първата обиколка Без точки за българина в спринта Снимка: Lap.bg

Единственият българин във Формула 2 - Никола Цолов, остана без точки в спринтовата надпревара от Гран при на Австрия, но успя да намери място в топ 10, въпреки че беше ударен в началото на надпреварата от шестия кръг на шампионата.

Цолов завърши на девета позиция на пистата „Ред Бул Ринг“.

Това обаче не му позволи да добави нови точки в актива си за класирането при пилотите.

Катастрофа

Цолов започна от осма позиция на стартовата решетка. След добър старт се стигна до сблъсъка.

Снимка: Lap.bg

Джошуа Дюрксен от "Инвикта" не прецени ситуацията и удари българина.

Това прати Цолов на незавидната 15-а позиция.

Пилотът на "Ред Бул" обаче успя да се представи подобаващо на пистата и си проправи път до деветата позиция.

Победителят

Победата грабна Джон Бенет, а заедно с него на подиума в Австрия се качиха още Себастиан Монтоя и Рафаел Виягомес.

Снимка: Lap.bg

Точки от спринта в Австрия има още за Алекс Дън, Мини, Камара, Роман Билински и Куш Майни.

Стартът на основната надпревара на „Ред Бул Ринг“ е предвиден за 11:00 ч. българско време на 28 юни. Цолов ще потегли от трета позиция на стартовата решетка.