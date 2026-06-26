Други Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Жега в Австрия: Никола Цолов тръгва от втора редица Само мексиканец и ирландец дадоха по-добри времена от Българския лъв

Никола Цолов се класира трети в квалификацията за двата старта от състезанието в Австрия. Етапът е шести кръг от сезона във Формула 2.

Българският пилот на Кампос Рейсинг завъртя най-бърза обиколка на изключително горещата писта в Шпилберг 1:15.730 минути. По-бързи от него бяха само съотборникът му Ноел Леон и Алекс Дън от Родин Моторспорт.

Мексиканецът Леон записа най-добрия резултат от 1:15.544 минути, а ирландецът Дън завърши с време от 1:15.673 минути.

Така в неделното класическо състезание Цолов ще потегли трети, а в съботния спринтов старт ще бъде осми, тъй като първите десет пилоти започват в обратен ред на резултата им от квалификацията.

И в двата дни на стартовата решетка до българина ще бъде лидерът в генералното класиране Габриеле Мини (МП Моторспорт). Италианецът завърши с четвърто време, а пети остана шампионът във Формула 3 за миналия сезон Рафаел Камара с Инвикта Рейсинг.

След първите пет кръга Мини е лидер в класирането с 86 точки, пред Цолов с 80 и Камара с 69, Дън с 67 и Леон с 54.