bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Няма спиране - още три финала за България на батут (ВИДЕО)

Битките за отличията са утре

Мощният български щурм към медалите продължи и в третия ден на световното първенство по скокове на батут в Памплона. Страната ни си осигури нови три финала в състезанията до 14 и до 12 години.

Отлично представяне в индивидуалната надпревара изстреля Преслава Пенчева сред най-добрите осем до 14 години. След малко по-консервативно изиграване на задължителната си програма, тя избухна във волната и стигна до сбор от 95.230 точки, който ѝ осигури втората позиция в конкуренцията на 83 момичета в квалификацията.

"Много съм доволна, че реализирах това, за което съм готова. Сигурна съм, че на финала мога да подобря още представянето си", сподели Преслава за bTV.

Другите българки в индивидуалната надпревара

11. Александра Вакарелска - 91.790
12. Цветелина Йоргова - 91.650
24. Кристина Колева - 90.180

При момчетата до 14 години Александър Рачев завърши 21-и с 92.070 т.

Близо до съвършенството: Синхронът при девойките е на световен финал

Преслава Пенчева продължи силната си серия и при синхроните, където заедно с Цветелина Йоргова, се пребориха за място сред осемте, които ще си разпределят медалите. Те събраха оценка 44.920.

Тандемът Мирела Косева/Сияна Павлова също попаднаха в осмицата с почти същия резултат - 44.820. Правилникът обаче позволява само един синхрон от държава да бъде на финал и така в него ще стартират Пенчева и Йоргова.

Снимка: Илия Илиев

При по-малките (до 12 г) сребърната медалистка в индивидуалния батут Никол Филипова и четвъртата - Елена Михайлова, също се класираха за финала на синхрон и утре ще спорят за отличията.

В същата възраст при момчетата Борислав Илиев и Георги Беловодски отпаднаха в квалификацията.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

България Испания екип btv световно първенство световно илия илиев трети ден батут памплона финали Елена Михайлова Никол Филипова Преслава Пенчева

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Баскетболните "лъвици" отнесоха и Украйна (ВИДЕО)

Баскетболните "лъвици" отнесоха и Украйна (ВИДЕО)
Нокаут спря Стоян Копривленски в Токио! (ВИДЕО)

Нокаут спря Стоян Копривленски в Токио! (ВИДЕО)
Стоян Копривленски: Боли… и да, яд ме е (ВИДЕО)

Стоян Копривленски: Боли… и да, яд ме е (ВИДЕО)
Христо Стоичков скърби!

Христо Стоичков скърби!
Шумахер внезапно проговори и шокира с думи за един от най-добрите в историята

Шумахер внезапно проговори и шокира с думи за един от най-добрите в историята

Последни новини

С автогол в пореден мач: Футболните национали паднаха от Турция отново

С автогол в пореден мач: Футболните национали паднаха от Турция отново
Баскетболните "лъвици" отнесоха и Украйна (ВИДЕО)

Баскетболните "лъвици" отнесоха и Украйна (ВИДЕО)
live
НА ЖИВО: Украйна - България в квалификациите за Евробаскет 2027

НА ЖИВО: Украйна - България в квалификациите за Евробаскет 2027

"Скъпи футбол, сбогувам се с теб"
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV