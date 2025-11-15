Няма спиране - още три финала за България на батут (ВИДЕО)

Мощният български щурм към медалите продължи и в третия ден на световното първенство по скокове на батут в Памплона. Страната ни си осигури нови три финала в състезанията до 14 и до 12 години.

Отлично представяне в индивидуалната надпревара изстреля Преслава Пенчева сред най-добрите осем до 14 години. След малко по-консервативно изиграване на задължителната си програма, тя избухна във волната и стигна до сбор от 95.230 точки, който ѝ осигури втората позиция в конкуренцията на 83 момичета в квалификацията.

"Много съм доволна, че реализирах това, за което съм готова. Сигурна съм, че на финала мога да подобря още представянето си", сподели Преслава за bTV.

Другите българки в индивидуалната надпревара

11. Александра Вакарелска - 91.790

12. Цветелина Йоргова - 91.650

24. Кристина Колева - 90.180

При момчетата до 14 години Александър Рачев завърши 21-и с 92.070 т.

Преслава Пенчева продължи силната си серия и при синхроните, където заедно с Цветелина Йоргова, се пребориха за място сред осемте, които ще си разпределят медалите. Те събраха оценка 44.920.

Тандемът Мирела Косева/Сияна Павлова също попаднаха в осмицата с почти същия резултат - 44.820. Правилникът обаче позволява само един синхрон от държава да бъде на финал и така в него ще стартират Пенчева и Йоргова.

При по-малките (до 12 г) сребърната медалистка в индивидуалния батут Никол Филипова и четвъртата - Елена Михайлова, също се класираха за финала на синхрон и утре ще спорят за отличията.

В същата възраст при момчетата Борислав Илиев и Георги Беловодски отпаднаха в квалификацията.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK