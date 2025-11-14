Близо до съвършенството: Синхронът при девойките е на световен финал

Умората от нас 15 часа, прекарани в залата, не попречи на Микаела Христова и Антония Тодорова да изиграят три почти перфектни програми, които им осигуриха място във финала при синхроните на световното първенство по скокове на батут за юноши и девойки в Памплона.

Те започнаха отлично в квалификацията, където се наредиха втори със сбор от 83.480, събран от задължителната и волната програма.

В полуфиналите, където се играе само волната, те отново бяха на висота и с оценка от 44.190 попаднаха сред най-добрите 8 дуета.

Денят за двете състезателки завърши около 22 ч., като започна още в 6 сутринта, а в 7 те вече бяха в залата, за да играят в индивидуалната квалификация на батута. Михаела се класира за полуфиналите, а Антония - не успя да завърши волната си програма.

В синхроните при юношите Георги Георгиев и Пресиян Въндев не намериха място в полуфиналите.

Пред това двама представители на България преодоляха ожесточените пресявки в индивидуалния батут.

При юношите до 16 години Георги Георгиев единствен от българското трио намери място сред най-добрите 24-ма. Той зае 21-ата позиция със сбор от двете изпълнения 97.320. Лидер е неутралният атлет Бажен Силин със 104.980.

До последно шанс за влизане в полуфиналите имаше и Цветин Стоянов, който в крайна сметка остана 30-и на 0.840 точки от заветното 24-о място. Пресиян Въндев се нареди 83-и, след като не успя да завърши волната си програма.

