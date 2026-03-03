bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Навръх празника: Антоанета Костадинова грабна трети медал на европейското

Нов повод за гордост!

Нов повод за гордост навръх националния празник! Антоанета Костадинова спечели бронзов медал на пистолет (соло, жени) на европейското първенство по спортна стрелба с пневматично оръжие в Ереван (Армения).

Тя победи Илайда Тархан (Турция) с 15:8 точки в спора за третото място в дисциплината.

След бронзовото отличие в индивидуалната надпревара и отборното, това е трети медал за Костадинова от шампионата.

Гордост

По-рано през деня при мъжете, отново в дисциплината соло, Кирил Киров завърши на шесто място. Той беше близо до класиране сред първите четирима, но в крайна сметка остана на шестата позиция.

По случай Трети март националният ни отбор беше гост на посланика на България в Армения Н. Пр. Никола Николов.

При тима пристигна и Весела Лечева - председател на БОК и Българския стрелкови съюз.

