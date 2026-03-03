Разбулиха мистерията около Кристиано Роналдо. От клубния му Ал Насър обявиха, че петкратния носител на "Златната топка" не е заминал за Мадрид с частен самолет, а продължава да се готви с отбора в саудитската столица Рияд.

"Жълто-сините" споделиха снимки и видеа от днешните тренировки, на които се вижда португалската суперзвезда.

През миналата нощ личният самолет на Роналдо беше засечен да лети за Испания. Предполага се, че на борда му са били съпругата и децата му. Напускането им е заради иранската заплаха от бомби и дронове след войната в района.

Day 14 of Ramadan…

discipline is our devotionpic.twitter.com/BZVBt3AOkg — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) March 3, 2026

Проблемите на КР7

Роналдо е с мускулна умора и болки в дясното подколянно сухожилие, които наложиха спешни прегледи. Притесненията, че състоянието може да застраши участието му на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през лятото обаче бяха разсети.

"Той започна рехабилитационна програма и ще бъде оценяван ден след ден", обявиха от Ал Насър.

Ветеранът беше сменен принудително в 81' на кошмарния за него шампионатен двубой срещу Ал Файха. Роналдо изпусна дузпа при 0:0. В крайна сметка лидерът в саудитското първенство взе своето с 3:1 и остава на върха - с 2 точки пред Ал Ахли и 3 пред действащия шампион на страната Ал Хилал.