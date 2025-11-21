Обвинението срещу Иван Иванов и сина му катастрофира в съда

Шумният случай отпреди 2 години с ареста и обвинението за взимане на подкуп срещу олимпийския шампион по вдигане на тежести от Барселона`92 и тогава треньор на националния отбор Иван Иванов и сина му - също Иван Иванов, тогава експерт в спортното министерство, катастрофира днес в съда.

Съдия Лилия Георгиева от Софийски градски съд прекрати съдебното производство по дело 5460/2025 и го върна на прокурора Николай Гугушев.

Сега градската прокуратура има 7-дневен срок, в който да протестира решението и делото да се прехвърли към Апелативния съд на София. В противен случай случаят ще се счита за приключен, освен ако прокурорът не подготви нов обвинителен акт, информира "Сега".

Скандалът

Иван Иванов е емблема в родната тежка атлетика. Олимпийски шампион от Барселона'92, треньор, който през годините е извел поколения състезатели до европейски и световни медали. Синът му, Иван Иванов-младши, е бивш експерт в Министерството на младежта и спорта, отговарящ за финансовите и организационни аспекти на спорта.

Скандалът гръмна в края на 2023 г., когато Иванов-младши беше арестуван с белязани пари. Според прокуратурата, бащата е давал съвети и разяснения на сина си как и кога да поиска парите от тогавашния председател на федерацията, Ариф Маджид.

Подкупът е свързан с отпускането на държавна субсидия от 1 250 000 лева за централата, предназначена за организацията на шампионата на Стария континент.

Договорът между министерството и федерацията предвижда средствата да бъдат предоставени при условие, че федерацията представи подробен финансов отчет за изпълнението на дейностите и правилното изразходване на парите.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK