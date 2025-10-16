bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Европейският шампион Божидар Андреев вече е татко!

Щангистът се похвали в социалните мрежи

Двукратният европейски шампион във вдигането на тежести Божидар Андреев се похвали с най-щастливата новина! 

Той вече е татко на прекрасната Мария

Днес, 16 октомври, тежкоатлетът сподели голямата си радост в социалните мрежи.

Принцеса

Божидар е пресен баща на красиво момиченце. С първа рожба го дари съпругата му Любка, за която се венча след олимпийските игри в Париж, където спечели бронз в категория до 73 кг. 

"Добре дошла, малка принцесо! Нашият свят стана по-светъл, сърцата ни - по-пълни, любовта безкрайна. Честито ни момиче!", написа Божидар в личния си профил в социалните мрежи. 

Кариерата 

След олимпийските игри в Париж Божидар Андреев сложи край на кариерата си

Освен бронза от френската столица, щангистът от село Тополчане близо до Сливен има две титли и два бронзови медала от европейски първенства, както и трето място на световното първенство през 2019 г. 

Снимка: Reuters

При подрастващите той е шампион от младежките олимпийски игри през 2014 и трикратен шампион на Европа. 

Майката на Божидар Андреев: Остава само да има едно лапенце! (ВИДЕО)

