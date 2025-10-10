Осем българи посягат към медалите на световното по спортна гимнастика

Осем българи посягат към медалите на световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта, Индонезия.

Петата от Олимпийските игри в Париж – Валентина Георгиева, е най-голямата ни надежда за медал на прескок и греда.

Новоизбраният председател на БОК Весела Лечева, която пожела успех на отбора, заяви, че отново е в комуникация със Стефка Костадинова, но все още няма крайно решение около драмите с управлението.

"Физически се чувствам много подготвена за това състезание, може би най-подготвена от цялата година за всичките 9 състезания преди това. Хроничните проблеми не са се променили, те все още са си там болежките в кръста, но както се казва последен напън за годината и ще стискаме зъби“, коментира Георгиева.

Атакува медалите на прескок и на греда

"Няма да рискувам с нов прескок, не успях да го подготвя, защото състезанията бяха много начесто и трябваше да се скачат прескоците, които ще показвам на дадено състезание и се пренебрегна прескокът, но аз от себе си очаквам чисто представяне и чисто приземяване.“

"По-силните тази година може би няма да участват, защото е след олимпийска година, визирам Симон Байлс и Ребека Андраде, но ще има други състезателки от Германия, Панама, ще има със сигурност конкуренция на прескок, но това не ме притеснява", завърши Валентина.

При жените България ще бъде представена още от Никол Стоименова и Виктория Венциславова, а при мъжете – от Еди и Кевин Пеневи, Давид Иванов, Димитър Димитров и Даниел Трифонов.

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева пожела успех на националите:

"Мисля че това е най-високият връх – световно първенство. Всеки един състезател мечтае да достигне световния връх, надявам се нашите момчета и момичета да покажат своите възможности на това състезание, да се представят по най-добрия начин, защо да не са и сред медалите"

Лечева повдигна темата и за бюджета на българския спорт:

"След един месец ще бъде обсъждан бюджета на българския спорт, надявам се и това да се отрази в бюджета, така че нашите спортисти да бъдат подкрепени и нашите треньори, специалисти и всички щабове да бъдат подкрепени с един наистина сериозен бюджет, какъвто имат нашите конкурентни държави"

"Ние още миналата година през асоциацията на българските спортни федерации направихме много срещи с представителите на всички политически сили в парламента, с оглед на това да ги запознаем какви са бюджетите в страните от европейския съюз, в европейските олимпийски комитети и там цифрите са показателни. Бюджетите, които се движат между 0,5% от брутния вътрешен продукт и до 1-2%, в България все още е 0,08, ние не можем да достигнем 0,1"

Лечева разкри, че преди две седмици е комуникирала със Стефка Костадинова:

"Не искам да коментирам личните си разговори с г-жа Костадинова, но това нищо не произтича, вие знаете, че на последното изпълнително бюро излязохме отново с призив, с апел, така че да погледне изключително отговорно защото това е едно много неприятно петно върху България."

