Внукът на Георги Мърков пред bTV: Той е моят идол и най-близък човек (ВИДЕО)

Да искаш да носиш името на великия си дядо. Георги Мърков-младши сам избира това. А решението му е посрещнато емоционално от олимпийския и световен шампион по борба, който мечтае единствено внукът му да стане добър човек.

Повече от половин век след като дядо му превземаше тепиха, Георги Мърков–младши донесе нова слава на фамилията – европейска титла при кадетите. Момент, накарал неговия дядо да се просълзи.

В интервю пред bTV 16-годишният талант заяви, че легендарният му дядо е негов идол. Мечтае, също като него, да стъпи на олимпийския и световния връх.

По стъпките на дядо

"Чувствам се все едно не мога да загубя. Вдъхновява ме и искам да бъда като него. Това е моят идол и най-близък човек. Искам да нося неговото име.", сподели младият борец.

"Да видиш Георги Мърков на почетната стълбичка. Радвах се повече, отколкото, когато аз бях там. Дойде при мен и попита "Дядо, защо не нося твоята фамилия?". Казва ми "Дядо, ще бъда като теб – олимпийски и световен шампион!" А аз искам да бъде добър човек", каза великият Мърков - олимпийски шампион от Мюнхен 1972 г.

"Внуците се обичат повече от децата. Сега гледам и искам да върви по моите стъпки. Много пъти се ядосвам и искам да е като мен.", продължи той.

А очите показват ясно любовта на Георги към неговия дядо: