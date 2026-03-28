Отиде си националният рекордьор в мятането на диск

На 18 март, на 78-годишна възраст, от този свят си отиде националният рекордьор на България в мятането на диск Велко Велев.

Тъжната новина съобщи списание "Атлетика".

Въпреки че той прекрати спортната си кариера пред 1988 г., Велев продължаваше да държи най-доброто българско постижение в дисциплината си - 67,82 м от 13 август 1978 на турнир в Рига, Литва.

Кариерата

Велев е роден във Владая, близо до София на 4 януари 1948 г. Кариерата му преминава в школите на "Септември" и ЦСКА, а първите важни насоки му дава треньорът Васил Попов.

Първите си важни постижения прави в олимпийската 1972 г., като нарушава хегемонията на друг велик български дискохвъргач Тодор Артарски.

Участва на олимпийските игри в Монреал 1976 (10-о място) и Москва 1980 (8-о място).

От европейски първенства има пето място в Рим 1974 и четвърто в Прага 1978.

Шест пъти е балкански шампион и девет пъти шампион на България.

Рекордите

Велев подобрява националното постижение в мятането на диск 11 пъти!

За първи път записва името си до рекорда през 1972 г., а резултатът му от 1978 г. е неподобрен вече 48 години.

Велев е активен в турнири до 1988 г., като след това работи като учител по физическо възпитание и треньор в Катар, Обединените арабски емирства и Йемен.

В личния си живот има 3 брака, като последно се жени за Файна Мелник - олимпийска шампионка в мятането на диск от Мюнхен 1972 г.