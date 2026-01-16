Парад на нациите откри Световната купа по сноуборд в Банско (ВИДЕО)

Елитът в алпийския сноуборд е у нас за Световната купа в Банско. С парад на нациите беше дадено символично начало на домакинството в зимния ни курорт.

България ще бъде представена от 12 спортисти, като надеждите са за няколко подиума.

През уикенда зимният курорт ще приеме най-добрите състезатели в паралелните дисциплини от цял свят, които на Бъндерица ще се борят за последните места, даващи право на участие на олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо (Италия) следващия месец.

Снимка: Facebook

България ще бъде представена от 12 спортисти, сред тях световният шампион Тервел Замфиров, неговата 16-годишна сестра Малена Замфирова, бившият носител на Световната купа Радослав Янков, както и финалистът в паралелния гигантски слалом в предходното състезание в Бад Гащайн (Австрия) Александър Кръшняк.

Преди старта

Парадът бе част от церемонията по откриването на състезанието и събра погледите на жителите и гостите на Банско.

Той бе воден от мажоретен състав и духов оркестър, а в него се включиха не само най-добрите български сноубордисти, но и звездите на световната сцена, в това число актуалният носител на Световната купа Маурицио Бормолини от Италия и германката Рамона Терезия Хофмайстер, която спечели и двата старта в Банско миналата година.

