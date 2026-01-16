bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Парад на нациите откри Световната купа по сноуборд в Банско (ВИДЕО)

България има 12 национали, надеждите са за няколко подиума

Елитът в алпийския сноуборд е у нас за Световната купа в Банско. С парад на нациите беше дадено символично начало на домакинството в зимния ни курорт.

България ще бъде представена от 12 спортисти, като надеждите са за няколко подиума.

През уикенда зимният курорт ще приеме най-добрите състезатели в паралелните дисциплини от цял свят, които на Бъндерица ще се борят за последните места, даващи право на участие на олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо (Италия) следващия месец.

Снимка: Facebook

България ще бъде представена от 12 спортисти, сред тях световният шампион Тервел Замфиров, неговата 16-годишна сестра Малена Замфирова, бившият носител на Световната купа Радослав Янков, както и финалистът в паралелния гигантски слалом в предходното състезание в Бад Гащайн (Австрия) Александър Кръшняк.

Преди старта

Парадът бе част от церемонията по откриването на състезанието и събра погледите на жителите и гостите на Банско.

Той бе воден от мажоретен състав и духов оркестър, а в него се включиха не само най-добрите български сноубордисти, но и звездите на световната сцена, в това число актуалният носител на Световната купа Маурицио Бормолини от Италия и германката Рамона Терезия Хофмайстер, която спечели и двата старта в Банско миналата година.

Двама приятели, една цел: България да е първа и втора в Банско (ВИДЕО)

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

световна купа Банско старт радослав янков парад на нациите тервел замфиров Александър Кръшняк Малена Замфирова

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Данаил Димов: Военен завод превежда средства на БОК (ВИДЕО)

Данаил Димов: Военен завод превежда средства на БОК (ВИДЕО)
Бивш нападател на Левски арестуван в Белгия за наркотици

Бивш нападател на Левски арестуван в Белгия за наркотици
Пенсионира се на 18, за да се посвети на обществото

Пенсионира се на 18, за да се посвети на обществото
Двама приятели, една цел: България да е първа и втора в Банско (ВИДЕО)

Двама приятели, една цел: България да е първа и втора в Банско (ВИДЕО)

Последни новини

"Лъвиците" са на финал в евроквалификацията (ВИДЕО)
Данаил Димов: Военен завод превежда средства на БОК (ВИДЕО)

Данаил Димов: Военен завод превежда средства на БОК (ВИДЕО)
Собственикът на ЦСКА е осигурил самолет за Любо Пенев

Собственикът на ЦСКА е осигурил самолет за Любо Пенев
Пенсионира се на 18, за да се посвети на обществото

Пенсионира се на 18, за да се посвети на обществото
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV