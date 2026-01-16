Двама приятели, една цел: България да е първа и втора в Банско (ВИДЕО)

Да гледам Кръшняк как е пръв ми носи по-голяма радост, отколкото аз самият да спечеля, откровен е пред bTV Тервел Замфиров

Българският национален отбор по сноуборд очаква стартовете от Световната купа в Банско с увереност, самочувствие и силна емоция.

След последния старт и престижното второ място на Александър Кръшняк, настроението в тима е повече от позитивно.

„Успяхме да си починем добре след последния старт. Радостта беше огромна – това второ място означава много“, сподели Тервел Замфиров пред bTV Sport.

Домашните стартове в Банско винаги носят специална емоция за българските състезатели. „Винаги идвам тук с приповдигнато настроение. Публиката е на ниво, организацията е най-добрата. Мога спокойно да кажа от името на всички състезатели, че българите се справяме най-добре с организацията на подобни събития“, категоричен е Замфиров.

Вътрешната конкуренция – ключът към успеха

Успехите на тима не са случайни. Според Замфиров именно вътрешната конкуренция е в основата на развитието на отбора.

„Този подиум е продукт на нашата вътрешна конкуренция. Всяка тренировка е на много високо ниво. Това ни носи самочувствие, опит и знания. Сплотеността в отбора е огромен плюс.“

Резултатите вече са факт – България разполага с още една олимпийска квота.

„Ние вече сме истински отбор – трима мъже и една жена. Надяваме се на още една квота, но трябва да сме честни – това ще бъде много трудно. На олимпиадата ще има 30 мъже от целия свят. Четирима българи би било изключително амбициозно. Дори трима – това е 10% от всички.“

Повече от съотборници – приятелство без граници

Връзката между Тервел Замфиров и Александър Кръшняк излиза далеч извън пистата. Двамата са заедно от деца и се подкрепят безусловно.

„Ние сме най-добри приятели. Тренираме заедно, работим заедно, помагаме си. Това е човекът, на когото имам огромно доверие. Да го гледам как печели ми носи по-голяма радост, отколкото аз самият да спечеля.“

А ако се изправят един срещу друг? „Мечтая да се срещнем на големия финал – така няма губещи. България ще бъде първа и втора. И тогава наистина няма значение кой ще победи.“

Без излишен натиск, с поглед напред

За себе си Замфиров остава скромен: „Амбиции нямам. Искам да съм здрав, да се забавлявам и да се радвам на доброто каране.“

Сезонът до момента го удовлетворява – шесто място в последния старт от Световната купа в гигантския слалом е сериозен резултат. „Можеше и по-добре, но винаги може повече. Продължаваме напред.“

