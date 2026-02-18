bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Само след седмица: Връщат руснаците на Игрите с флаг и химн

Спортистите получиха разрешение след 3 години без химн и знаме

Само след седмица: Връщат руснаците на Игрите с флаг и химн
Instagram

Спортистите от Русия и Беларус ще могат отново да слушат химните на страните си и да носят символите на страните си на авторитетно спортно събитие! При това само след седмица - от 6 март, когато в Милано/Кортина ще започнат параолимпийските игри. 

Това стана възможно, след като Международният параолимпийски комитет отмени забраната за участие на атлетите под собствен флаг, издадена през 2023 г. Тя бе наложена на руските спортисти заради нападението на страната им над Украйна през 2022 г., а Беларус бе третирана като държава-съюзник. 

Очаква се на параолимпйските игри да видим 10 спортисти отново под собствен флаг - 6 от Русия и 4 от Беларус. 

Бойкот

Очаквано, решението на параолимпийския комитет предизвика скандал. 

"Знамената на Русия и Беларус нямат място на международни спортни събития, които символизират честност, почтеност и уважение", категоричен е Матвий Бидни - министър на младежта и спорта в Украйна. 

Рускинята, която сама поиска да носи табелата

Затова украинските спортисти няма да участват на церемонията по откриването на 6 март в Милано! 

Кой ще участва?

Шанс химна на Русия да слушат в Милано/Кортина имат двама представители в пара-алпийските ски (един мъж, една жена), двама в пара-ски бягането (един мъж, една жена) и двама в пара-сноуборд (двама мъже).

Беларус ще участва с четирима параатлети само в ски-бягането - един мъж и три жени. 

Преди да получат забрана да участие под собствен флаг на олимпийски и параолимпийски игри, Руските атлети бяха спрени заради огромния допинг скандал с държавно участие. 

Така, ако представителите на страната спечелят титла от Милано/Кортина, те ще чуят химна си за първи път от 2014 г. на най-важния спортен форум в света. 

На Игрите в момента, спортистите от Русия и Беларус участват под неутрален флаг, но само след като бъдат одобрени от комисия към МОК и старателно проучени дали са изразили подкрепа към войната в Украйна по някакъв начин.

Четирима руснаци, които бяха одобрени за Игрите, са уличени в подкрепа към войната в Украйна
Тагове:

Русия флаг милано химн беларус параолимпийски игри Зимни олимпийски игри кортина

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Само паста за зъби: Оставили руските олимпийци без смартфони

Само паста за зъби: Оставили руските олимпийци без смартфони
Архитектът на успехите ни в биатлона: Обичам Русия. Но не и сега!

Архитектът на успехите ни в биатлона: Обичам Русия. Но не и сега!
Обвинения в расизъм от Бенфика: Винисиус не разбра какво му казвам

Обвинения в расизъм от Бенфика: Винисиус не разбра какво му казвам

Джони Велинов е в реанимация

Джони Велинов е в реанимация

"Мама винаги ще е с мен": 9-годишният Богдан превърна болката в злато (ВИДЕО)

Последни новини

Синът на Джони: Лекарите казват, че трябва да стане чудо

Синът на Джони: Лекарите казват, че трябва да стане чудо
„Българи“ излизат за сензация срещу Нюкасъл в Шампионска лига!

„Българи“ излизат за сензация срещу Нюкасъл в Шампионска лига!
Само паста за зъби: Оставили руските олимпийци без смартфони

Само паста за зъби: Оставили руските олимпийци без смартфони
Обвинения в расизъм от Бенфика: Винисиус не разбра какво му казвам

Обвинения в расизъм от Бенфика: Винисиус не разбра какво му казвам

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV