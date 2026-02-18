Само след седмица: Връщат руснаците на Игрите с флаг и химн

Спортистите от Русия и Беларус ще могат отново да слушат химните на страните си и да носят символите на страните си на авторитетно спортно събитие! При това само след седмица - от 6 март, когато в Милано/Кортина ще започнат параолимпийските игри.

Това стана възможно, след като Международният параолимпийски комитет отмени забраната за участие на атлетите под собствен флаг, издадена през 2023 г. Тя бе наложена на руските спортисти заради нападението на страната им над Украйна през 2022 г., а Беларус бе третирана като държава-съюзник.

Очаква се на параолимпйските игри да видим 10 спортисти отново под собствен флаг - 6 от Русия и 4 от Беларус.

Бойкот

Очаквано, решението на параолимпийския комитет предизвика скандал.

"Знамената на Русия и Беларус нямат място на международни спортни събития, които символизират честност, почтеност и уважение", категоричен е Матвий Бидни - министър на младежта и спорта в Украйна.

Затова украинските спортисти няма да участват на церемонията по откриването на 6 март в Милано!

Кой ще участва?

Шанс химна на Русия да слушат в Милано/Кортина имат двама представители в пара-алпийските ски (един мъж, една жена), двама в пара-ски бягането (един мъж, една жена) и двама в пара-сноуборд (двама мъже).

Беларус ще участва с четирима параатлети само в ски-бягането - един мъж и три жени.

Преди да получат забрана да участие под собствен флаг на олимпийски и параолимпийски игри, Руските атлети бяха спрени заради огромния допинг скандал с държавно участие.

Така, ако представителите на страната спечелят титла от Милано/Кортина, те ще чуят химна си за първи път от 2014 г. на най-важния спортен форум в света.

На Игрите в момента, спортистите от Русия и Беларус участват под неутрален флаг, но само след като бъдат одобрени от комисия към МОК и старателно проучени дали са изразили подкрепа към войната в Украйна по някакъв начин.